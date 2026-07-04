В России появился практичный полноприводный «японец» дешевле Гранты

Новый хэтчбек Suzuki Alto за 715 000 рублей начали привозить под заказ в Россию

На одном из российских классифайдов появилось предложение, способное удивить даже искушенных автолюбителей. Минимум за 715 000 рублей во Владивостоке готовы привезти под заказ новый хэтчбек Suzuki Alto. Причем это не какой-то урезанный вариант – машина бывает с полным приводом.

Suzuki Alto

Правда, самая доступная версия – переднеприводная. За сумму от 715 до 728 тысяч рублей покупатель получает хэтчбек с 7-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа, частично мультифункциональным рулем, кнопкой запуска двигателя и бесключевым доступом. Вдобавок идет камера заднего вида, система кругового обзора, минимум две подушки безопасности, бортовой компьютер и литые диски – вполне приличный набор для бюджетной модели.

Полноприводная модификация, по информации из Владивостока, обойдется уже примерно в 900 000 рублей. Интересная деталь: у нее нет ни мультируля, ни штатной мультимедийной системы. Зато есть подогрев передних кресел, центральный подлокотник с боксом, кондиционер, подушки безопасности и электростеклоподъемники на всех дверях. Между прочим, в Томске за хэтчбек с аналогичным оснащением, но передним приводом просят уже 1 039 000 рублей – разница заметная.

Интерьер Suzuki Alto

Базовая комплектация Suzuki Alto

Даже в самой простой версии Suzuki Alto может похвастаться внушительным списком систем безопасности. В стандарт входят задние парктроники, ABS, EBD и ESP. А еще – автоматическое экстренное торможение, контроль за полосой, распознавание дорожных знаков, блокировка случайного нажатия на газ и даже предупреждение, если впереди идущая машина начинает движение. Солидно для недорогого авто, не правда ли?

А вот с динамикой все скромно. Под капотом у всех предлагаемых Suzuki Alto стоит 0,7-литровый 46-сильный атмосферник. Его крутящий момент – 55 Нм, и работает он в паре с вариатором. Максимальная скорость такого хэтчбека – 135-140 км/ч. Для города вполне достаточно, а для трассы – на любителя.

Любопытно, что на фоне этой японской новинки LADA Granta смотрится откровенно дорогой. Универсал Granta Cross в базе стоит 1 196 000 рублей – это выше цены самого дорогого Suzuki Alto. Даже простой лифтбек Granta минимально оценивается в 1 098 000 рублей. Конкуренция на рынке бюджетных авто набирает обороты.

Выбирая бюджетное авто, не стоит забывать о сезонных рисках — о том, как жара влияет на эксплуатацию, «За рулем» уже предупреждал.