На российском рынке появился новый богато оснащенный хэтчбек Kia дешевле Весты

Хэтчбеки Kia Morning (Picanto) предлагаются в РФ с ценами от 1,5 млн рублей

Хэтчбек Kia Morning, знакомый российским водителям под именем Picanto, снова появился на нашем рынке. Правда, приобрести его сейчас можно в основном под заказ. В начале июля самую доступную версию этой модели выставляют на классифайдах минимум за 1,5 миллиона рублей.

Kia Morning (Picanto)

Любопытный факт: эта сумма оказывается меньше, чем цена самого дешевого китайского кроссовера в России – компактного JAC JS3. За него с учетом прямой скидки просят не менее 1 584 000 рублей. Та же история и с «базой» отечественного автопрома: LADA Vesta в кузове седан 2026 модельного года стоит от 1 581 000 рублей.

За 1 500 000 рублей Kia Morning готовы привезти во Владивосток. Речь идет о версии Trendy, которая уже неплохо укомплектована. В список оснащения входят полностью светодиодная оптика, сиденья с отделкой из экокожи и кожаный мультируль. Из приятных опций – «цифра» на приборной панели, мультимедиа с сенсорным экраном, «климат», обогрев руля и кресел спереди, а также двухцветные легкосплавные диски.

Цены у других компаний из столицы Приморья немного выше – от 1 550 000 до 2 000 000 рублей. Если смотреть по другим регионам, то ситуация такая: в Краснодаре хэтчбек можно заказать за 1 680 000 рублей, в Москве – за 1 800 000 рублей, а вот в Омске он потянет уже на 1 950 000 рублей.

Интерьер Kia Morning (Picanto)

Любопытно, что несколько машин нашлось и в наличии прямо в Москве. Правда, цены там кусаются – от 2,5 до 2,95 миллиона рублей. Это уже комплектация Signature корейской сборки с полным фаршем: бесключевой доступ, кнопка пуска мотора, люк, светодиодные фары, кожаный салон черно-коричневого цвета, круиз-контроль и подогрев заднего стекла.

Под капотом у всех этих машин стоит один и тот же мотор – 1,0-литровый «атмосферник» семейства Kappa мощностью 76 лошадиных сил. Работает он в паре с роботом. Расход топлива в смешанном цикле минимальный – всего 5-6 литров бензина на сотню километров.

Ранее «За рулем» рассказал, что цены на шины продолжат расти.