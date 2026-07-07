Распространенная ошибка при «прикуривании» может уничтожить аккумулятор

Эксперт Липовицкий перечислил главные ошибки при «прикуривании» автомобиля

Попытка помочь соседу завести машину может обернуться серьезными проблемами. Как рассказал автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий, неправильное «прикуривание» способно не только посадить второй аккумулятор, но и привести к дорогостоящему ремонту.

По его словам, одна из главных ошибок – пытаться запустить крупный внедорожник от малолитражки. Аккумулятор большей емкости элементарно высосет всю энергию из батареи «донора», но сам не наберет достаточного заряда для пуска мотора. Категорически запрещается соединять аккумуляторы с разным напряжением – например, 24-вольтовые и 12-вольтовые. Вдобавок, нельзя «прикуривать» машину, если ее батарея явно неисправна: вздулась, подтекает электролит, клеммы сильно окислились или чувствуется посторонний запах. В такой ситуации, объяснил эксперт, единственный правильный путь – сразу в сервис.

Перед подключением проводов Липовицкий советует тщательно их осмотреть: убедиться в отсутствии повреждений и надежной фиксации зажимов на клеммах. Клеммы обоих аккумуляторов желательно зачистить от грязи, а сами провода проложить так, чтобы их случайно не пережало и не зацепило движущимися узлами.

При запуске все потребители электроэнергии в автомобиле должны быть выключены. После того как двигатель завелся, эксперт рекомендует дать ему поработать на холостом ходу примерно десять минут – или совершить короткую поездку, чтобы генератор успел подзарядить севшую батарею.

Бустер как альтернатива «донору»

Вместо поисков второго автомобиля Липовицкий советует использовать пусковое устройство – бустер. Правда, хранить обычный аккумуляторный бустер лучше дома, а не в машине. Если все же нужно, чтобы устройство постоянно было в автомобиле, для этого подходят конденсаторные модели. Они спокойно переносят и жару, и мороз, хотя стоят заметно дороже.

Сколько можно сэкономить на отказе от автомобиля, «За рулем» уже объяснял.