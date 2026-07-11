Мощная Волга-универсал — отдают дешевле, чем запчасти для такого проекта

В Мурманске на продажу выставили Волгу-универсал с двигателем Toyota 5VZ-FЕ

Универсал ГАЗ-310221 с узлами и агрегатами от иномарок выставили на продажу в городе Мурманск.

Машина 2006 года выпуска имеет пробег в 100 тысяч км и сменила трех владельцев. Нынешний хозяин объясняет, что иностранные компоненты установлены давно, и все они стабильно работают, а сам автомобиль со всеми изменениями стоит на учете в ГАИ. С ним нет никаких юридических проблем, отсутствуют запреты и ограничения. По сути, это известная (хотя и довольно редкая по сравнению с седанами) Волга в кузове универсал, но с улучшенными характеристиками.

Бензиновый двигатель 5VZ-FЕ (V6 3,4 литра, 178 л.с., 303 Нм) перекочевал в Волгу с внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, задний мост вместе с тормозами позаимствован у Volvo 940, передними тормозами поделилась более поздняя Volvo S80, а сиденья из светлой кожи с электрорегулировками подарил Lаnd Rоvеr. Плюсом к этому – люк с электроприводом.

Продавец утверждает, что машина комплексно обслуживалась с заменой расходников и жидкостей, тормоза перебирались, радиатор и патрубки установлены новые, кузов «подваривался и красился», приобретен и установлен новый аккумулятор. По мелочи «всегда есть что поделать», но к дальней поездке машина готова. Цена – 550 тысяч рублей – «дешевле, чем запчасти для сборки такого авто». Как вам такая Волга?

Ранее «За рулем» рассказал о Волге на 5-литровом V8 от Мерседеса.