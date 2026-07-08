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Названы летние привычки водителей, сильно снижающие ресурс автомобиля

Дальние поездки летом ускоряют износ авто из-за игнорирования обслуживания

Летом нагрузка на ключевые узлы автомобиля возрастает кратно: увеличиваются пробеги, учащаются дальние поездки, машину гоняют быстрее и дольше обычного. Исполнительный директор по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян пояснил, что далеко не каждый водитель учитывает эти сезонные риски и корректирует режим обслуживания.

«Самая массовая ошибка – отказ от регулярных проверок. Автомобиль работает на износ, а контроль за уровнем жидкостей, давлением в шинах и целостностью расходников остается прежним. В итоге износ и внезапные поломки превращаются из вероятности в неизбежность. Многие рассуждают по принципу: сначала съезжу в отпуск, потом заеду в сервис», – отмечает эксперт.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Такой расклад выглядит логичным, если автомобиль не подает тревожных сигналов. Но на деле именно во время отпускных поездок техника испытывает пиковые перегрузки. Ерицян предупреждает: даже незначительная неполадка с охлаждением, тормозами или подвеской способна за считаные часы перерасти в дорогостоящий ремонт. Профилактическая диагностика перед выездом почти всегда выходит дешевле, чем устранение последствий после возвращения.

Особый разговор – кондиционер. В жару его включают по максимуму, порой сутками, забывая о том, что климатическая система тоже требует внимания. Если она давно не обслуживалась, интенсивная работа может «убить» компрессор и другие узлы. К тому же кондиционер нагружает мотор, что особенно критично в пробках и при высоком градусе за бортом.

К ускоренному износу, по словам эксперта, ведет и перегруз багажника, и долгая езда на высоких скоростях, и привычка не замечать первых признаков неисправности. В списке мелочей, которые многие упускают, – загрязненные радиаторы и неконтролируемое состояние шин. «По отдельности все кажется ерундой, – добавляет Ерицян, – но вместе эти упущения здорово урезают ресурс автомобиля. Как показывает практика, самые жирные счета приходят не от одной фатальной поломки, а от копилки мелких нарушений, накопившихся за сезон».

О том, какие еще ошибки при планировании поездки могут обернуться проблемами, «За рулем» ранее рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


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Источник:  Авто Mail
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