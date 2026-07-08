В России появилась просторная семейная Kia с ценой ниже китайских аналогов

Семиместные компактвэны Kia Carens предлагаются в РФ с ценами от 2,6 млн рублей

На российском рынке появился еще один вариант недорогого семейного автомобиля – компактвэн Kia Carens. В отличие от многих конкурентов, официально эта модель к нам никогда не поставлялась – привезти ее можно только по параллельному импорту. Пока автомобиль доступен лишь под заказ с ценами от 2,6 млн рублей.

Kia Carens

Любопытная деталь: даже самые доступные семиместные «китайцы» из официальной дилерской сети стоят заметно дороже. К примеру, минимальный ценник на Geely Okavango стартует с отметки 3 772 990 рублей. Jetour X90 Plus в трехрядном исполнении обойдется минимум в 4 199 000 рублей, и примерно столько же придется выложить за семиместный Tenet T8.

Заказать новую Kia Carens пока реально только во Владивостоке. За базовые 2 600 000 рублей местный продавец предлагает машину с довольно богатым оснащением. Внутри – комбинированная отделка из ткани и экокожи, трехспицевый мультируль с кожаной оплеткой и крупный сенсорный экран медиасистемы. В список оборудования также вошли однозонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, камера заднего вида с задними парктрониками и 17-дюймовые двухцветные литые диски.

Второй вариант за 3 070 000 рублей, напротив, оснащен гораздо скромнее. У него самый простой тканевый салон, обычный кондиционер вместо климат-контроля и руль с пластиковым ободом. Нет тут ни камеры заднего вида, ни парктроников, ни бесключевого доступа – даже цифровая «приборка» с мультимедийным дисплеем отсутствует.

Kia Carens

Технически оба автомобиля идентичны. Под капотом находится знакомый 1,5-литровый 115-сильный атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ – такой же ставили на Kia Seltos и Hyundai Creta. В паре с ним работает вариатор, а вот привод исключительно передний, полного привода не предусмотрено.

О ценах на доступный паркетник от создателей Volkswagen «За рулем» ранее также сообщил.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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