Российский легковой авторынок за год вырос на четверть

В июне 2026 года россияне купили на 25% больше новых легковых авто, чем год назад

В первый летний месяц 2026 года в РФ было зарегистрировано 112 947 новых легковых машин.

Об этом пишет эксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные «Автостат Инфо». Показанные цифры – почти на 3% выше майских и более чем на 25% превосходят прошлогодние, имевшие место в июне 2025-го. В рейтинге марок безоговорочное лидерство удерживает Lada, однако разница с ближайшим преследователем в лице Haval за год стала меньше, да и новичок Tenet (переименованные кроссоверы Chery) ворвался на третью строчку, оттеснив Geely и Changan.

В модельном рейтинге – тенденции те же, но более ярко выраженные. Лидирующую Гранту, как и идущую на четвертой строчке Весту, стали покупать чуть хуже (АВТОВАЗ компенсировал это семейством Niva и новинкой Iskra), а вот Джолион – в два раза лучше. Tenet T7 и T4 – на третьей и пятой строчках, и очевидно, что будут подниматься еще.

За первое полугодие весь рынок новых легковушек в РФ вырос на 14%, до 606 017 проданных автомобилей.

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