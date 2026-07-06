Эти машины россияне покупали чаще всего в июне

Агентство «Автостат» перечислило автомобили-бестселлеры в России в июне

Семейство Lada Granta по-прежнему возглавляет рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в России. По крайней мере, такую картину рисуют данные аналитического агентства « Автостат» за июнь 2026 года. За месяц удалось реализовать 11,3 тыс. машин этой модели (вместе с производными версиями). Правда, результат оказался чуть хуже прошлогоднего – минус 2%.

А вот самым успешным импортным автомобилем на рынке стал китайский кроссовер Haval Jolion. Его собирают в Тульской области, и в июне дилеры отчитались о 7870 проданных штуках – рост просто колоссальный, в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. На третьей строчке оказался отечественный паркетник Tenet T7. Следом за ним расположились Lada Vesta (5666 авто, падение на 3,5%) и еще один кроссовер – Tenet T4L (3683). Кстати, и T4L, и T7 имеют общую платформу с машинами концерна Chery.

В десятку также попали внедорожник Lada Niva Travel – 3283 экземпляра, прибавка составила почти 57%. Далее идет семейство Lada Iskra (3045 штук). Компанию им составили Geely Monjaro с результатом 2886 машин (+18,4%), Belgee X50+ (2681) и Changan Uni-S (2607), который, наоборот, потерял почти 14%.

Если смотреть на итоги первого полугодия целиком, то картина неоднородна. Лидер по приросту – все тот же Haval Jolion, нарастивший продажи более чем на треть. А вот Lada Vesta оказалась главным «антигероем»: ее реализация рухнула на 35,3%.

В целом же рынок чувствует себя неплохо. Как сообщалось 3 июля, за июнь 2026-го в стране продали 116,3 тыс. легковых машин – это на 29% больше, чем в июне 2025-го.

О том, как ключевая ставка влияет на стоимость автомобилей, «За рулем» подробно рассказал.