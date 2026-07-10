Самый быстрый RAV4 в истории: как он едет и стоит ли своих денег?

Обзор Toyota RAV4 GR Sport PHEV 2026: характеристики, цены, расход топлива

Самый дорогой и мощный RAV4 за всю историю – это не просто маркетинг. Шестое поколение модели в версии GR Sport с подключаемым гибридом (PHEV) выглядит эффектно, едет динамично, но и стоит подозрительно дорого. Более 70 тысяч австралийских долларов (3,7 млн рублей) «под ключ» за некогда бюджетный кроссовер – шок? Скорее, новый стандарт.

Попробуем разобраться, насколько оправдана такая цена. Для этого сравним новинку с основными конкурентами и заглянем под капот, где скрыта главная интрига.

Цены и конкуренты

Базовый RAV4 GX с передним приводом стартует с 45 990 долларов без учета дорожных сборов. Флагманский же GR Sport, который мы тестируем, обойдется в 66 340 долларов, а на практике – далеко за 70 тысяч. Дорого? Да. Но давайте посмотрим, что предлагают альтернативы.

На рынке хватает подключаемых гибридов среднего размера дешевле 50 тысяч: MG HS, Haval H6 и другие. Однако ни один из них не претендует на спортивность (хотя прямой разгон у некоторых впечатляет) и не обладает таким же узнаваемым бейджем. Если эти два критерия важны, минимальная цена прыгает до 60 тысяч долларов за проверенный Mitsubishi Outlander PHEV – он тоже далек от спорта.

По-настоящему прямых соперников у RAV4 GR Sport почти нет. На ум приходят разве что его платформенные «близнецы» – Suzuki Across и Mazda CX-80 PHEV. Их цена составляет 74 550 и 77 990 долларов плюс дорожные сборы соответственно, но ни у одного из них нет полного привода. В этом контексте RAV4 выглядит уже не так безумно.

Интерьер GR Sport получил ряд улучшений: подогрев руля, спортивные кресла с комбинированной обивкой (искусственная кожа + замша), накладки на центральную консоль, алюминиевые педали и цифровое зеркало заднего вида. Красная прострочка и вышивка GR делают передние сиденья очень привлекательными, а их профиль удачно сочетает боковую поддержку с повседневным комфортом. Водительское кресло имеет 8 электрорегулировок и поясничный упор, не хватает только вентиляции.

Эргономика на высоте: физические кнопки для климат-контроля, режимов движения, камер и громкости – никаких сенсорных панелей. Руль с четкими клавишами и лепестками рекуперации, а 12,9-дюймовый экран мультимедиа с быстрыми шорткатами – это небо и земля по сравнению с системой старого RAV4. По части хранения тоже порядок: широкие карманы в дверях, подстаканники, два яруса для телефонов с беспроводной зарядкой, отсек в подлокотнике с USB-C и 12V, а сам подлокотник открывается с обеих сторон и может служить столиком.

Но есть и минусы. «Наколенники» на консоли тонковаты, материалы дверных карт и торпедо не такие мягкие, как у конкурентов. Внутри автомобиль не ощущается как премиальная машина – скорее как хорошо упакованный утилитарный внедорожник. Зато он практичнее Mazda CX-5 или Volkswagen Tiguan благодаря продуманной компоновке.

Техническая начинка

Под капотом – знакомый 2,5-литровый бензиновый атмосферник (105 кВт, 227 Нм), но с новыми электромоторами. Передний выдает 151 кВт (272 Нм), задний – 41 кВт (123 Нм). Суммарная отдача полноприводной версии – 227 кВт (308 л.с.). Батарея – 22,7 кВт·ч, литий-ионная. Разгон до «сотни» – 5,8 секунды (быстрее, чем у Toyota GR86!), а запас хода на электротяге – до 113 км по циклу WLTP. Расход топлива паспортный – смешные 0,7 л/100 км, но это с заряженной батареей. Когда заряд иссякнет – 5,6 л/100 км.

Как едет

С места PHEV-версия бьет мощно и уверенно, особенно с полным зарядом. Ускорение до магистральных скоростей – моментальное. Однако отточенной динамики ждать не стоит: основа та же, что и у «гражданских» версий. Под полным газом мотор шумноват, а e-CVT не имитирует смену передач, что снижает вовлеченность водителя. Зато в обычном режиме Auto силовая установка работает тихо и слаженно, незаметно переключаясь между электричеством и бензином.

В режиме EV машина превращается в настоящий электромобиль – хватает и на работу, и по магазинам. Также доступны режимы Eco, Normal, Sport и Custom, плюс внедорожные Trail и Snow. Габариты, обзорность и системы безопасности не вызывают нареканий.

В итоге: RAV4 GR Sport PHEV – самый быстрый и технологичный в семействе, но его интерьер недотягивает до премиальных конкурентов. Если вам важны динамика, полный привод и рекордная эффективность, а роскошь на втором плане – это ваш вариант. Если же в приоритете богатство отделки, лучше присмотреться к другим.

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