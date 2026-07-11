Мечта сбывается: первый суперкар McLaren воссоздан по чертежам

Компания McLaren воссоздала по чертежам дорожный суперкар M6GT из 1960-х

Идея Брюса Макларена была проста: создать на базе гоночного болида M6A дорожный суперкар под маркой McLaren.

Повод был достойный: в 1967 году оранжевые M6A принесли Брюсу МакЛарену и Дэнни Халму чемпионство в серии Can-Am. Было создано три экземпляра дорожной модификации, ей был выдан индекс M6GT, но тогда, в 1960-х, что-то не заладилось – проект лег на полку и пролежал там... шесть десятков лет! Да, много позже появился легендарный McLaren F1, но это была уже совсем другая история...

А по проекту M6GT не сохранилось ни одного из тех трех первых прототипов, поэтому когда в компании решили воссоздать этот автомобиль, им пришлось поднимать оригинальные чертежи.

Как видим, все получилось в лучшем виде, и прямо за сиденьями красуется под прозрачным колпаком изначально задуманный Chevrolet V8 объемом 5,7 литра в паре с 5-ступенчатой МКП. Да-да, 370 л.с., механика, задний привод – и никакой страхующей электроники!

Скорее всего, в тот момент, когда вы это читаете, возрожденный M6GT красуется перед публикой: премьера классического суперкара проходит в эти выходные на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде.

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