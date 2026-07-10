Водородные генераторы для авто: реальное снижение расхода топлива или миф?

В России появилась услуга по переводу автомобиля на водородно-кислородную смесь

В социальных сетях набирает обороты реклама так называемых «водородных систем для транспорта и автопарков». Производители обещают, что специальный генератор добывает из обычной воды газовую смесь, которая затем попадает во впускной коллектор двигателя. Якобы этот процесс улучшает сгорание бензина, что в итоге сокращает его расход.

Судя по отзывам покупателей, эффект действительно ощущается: машина работает мягче, выхлоп становится чище, а пробег на одном баке якобы растет. Зато эксперты настроены куда скептичнее. По их словам, заявленный научный эффект для обычных ДВС попросту не работает.

Критики объясняют: электролиз воды – штука энергозатратная. Генератор питается от автомобильного генератора, и на производство водорода тратится больше энергии, чем можно получить от его сжигания. В реальности это может дать не экономию, а дополнительный расход топлива.

Тут стоит уточнить один важный момент. Водород действительно можно использовать как горючее в обычном двигателе внутреннего сгорания. Правда, это чревато серьезными последствиями: при длительной работе на высоких нагрузках запросто прогорают клапаны, поршни и прочие детали мотора.

Ранее эксперты «За рулем» поясняли, что попытки сэкономить на топливе с помощью сомнительных устройств могут привести к обратному эффекту.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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