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Названы самые популярные модели Hongqi в России

Hongqi сообщила о росте продаж автомобилей в России на 32% в июне

По данным за июнь 2026 года, продажи автомобилей китайской марки Hongqi выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба бренда.

Общее количество проданных автомобилей в первом летнем месяце составило 683 штук (в июне 2025-го — 518). Стабильность спроса, по заявлениям представителей марки, подтверждается близким к майским показателям результатом (687 штук).

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Самые продаваемые модели Hongqi в июне:

  • HS3 — 322 штуки (47% от общего объема продаж);
  • HS5 — 140 штук;
  • H5 — 77 штук;
  • H9 — 43 штуки;
  • HQ9 и HS7 — по 36 штук.

Как добавили представители марки, покупатели все чаще рассматривают Hongqi как альтернативу традиционным европейским и японским брендам. Структурный анализ продаж также демонстрирует сбалансированное соотношение между розничными и корпоративными продажами.

Ранее «За рулем» рассказывал, что продажи машин в Китае продолжают падать.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


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Источник:  Hongqi
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