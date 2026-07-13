Nissan представил добротный брутальный кроссовер с неожиданно низкой ценой

Nissan представил Tekton 2026 на платформе Dacia Duster с ценой 837 тыс. рублей

Японский автопроизводитель Nissan вывел на рынок новинку, построенную на платформе от Dacia Duster. Внешность модели, получившей имя Tekton, при этом куда ближе к легендарному внедорожнику Patrol, чем к бюджетным кроссоверам самой марки.

Nissan Tekton 2026

Спереди Tekton выделяется крупной оптикой с Г-образными светодиодными ходовыми огнями и массивной трапециевидной решеткой радиатора, заполненной частыми тонкими ламелями. Высокий передний бампер украшает широкая вставка «под алюминий». Впрочем, боковины и корма уже отчетливо напоминают донорский Duster от Renault-Dacia.

Nissan Tekton 2026

Внутри сходство с той же платформой тоже заметно. Интерьер «японца» получил новые отделочные материалы, но архитектура передней панели и ключевые элементы позаимствованы у Duster. Речь идет о 10,1-дюймовом тачскрине мультимедиа и 10,25-дюймовой «цифре» приборки. За доплату покупателям Tekton обещают электропривод пятой двери, вентилируемые передние сиденья, панорамную крышу и расширенный пакет систем безопасности.

Nissan Tekton 2026

Что касается моторов, базовым стал 1,0-литровый турбоагрегат мощностью 100 л.с. – он работает исключительно с 6-ступенчатой механикой. Более дорогая версия подразумевает 1,3-литровый турбомотор, выдающий уже 161 л.с. Для него помимо ручной коробки предложили и 6-диапазонный автомат.

Nissan Tekton 2026

Стартовая цена на паркетник в Индии составляет 10,49 лакхов рупий – по текущему курсу это примерно 837 000 рублей.

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