Прокатились на новой Волге — рассказываем!

«За рулем» рассказал, как ведет себя Volga C50 на скоростной трассе и в виражах

В новой статье «За рулем» главный редактор Максим Кадаков сравнивает седан Volga C50 с прежними Волгами.

Как ни странно, пересечения – и довольно отчетливые – действительно находятся. Габаритная длина кузова новинки – 4800 мм, примерно как у любой Волги, начиная с «двадцать четверки». А колесная база – 2800 мм, в точности как у ГАЗ-24! Но на этом сходства заканчиваются: Volga C50 – это дитя совершенно иной эпохи. Будучи клоном Geely Preface, она несет под капотом 2.0 турбо, по сути – китайский вариант двигателя Volvo B4204 с некоторыми изменениями.

В паре с ним – 7‑ступенчатый робот 7DCT380. Подвеска – полностью независимая: спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Тормоза – полностью дисковые, спереди вентилируемые. Рулевое – с электроусилителем... А какова эта Волга на ходу?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Во всех подробностях описывать характер Волги нет смысла – едет она, как Preface. И едет классно! Турбомотор тащит всегда. Робот не уверен в себе только на околонулевых скоростях, когда почти остановился или очень медленно трогаешься – случаются легкие подергивания, вызванные бережным смыканием сцеплений. Но если уж поехал – держи себя в руках, иначе штрафов за превышение не оберешься.

Машина подзуживает. Она понятная, бодрая, смело вваливает в крутые повороты – не пугая водителя, а, наоборот, всей своей независимой подвеской гарантируя отличный держак. Неужели кто-то до сих пор скучает по рессорам и жесткому заднему мосту?

А по скоростной трассе Волга не едет – летит! Я смотался из Москвы в Петербург и обратно на одном дыхании. Никогда прежде Волга не была одновременно столь быстрой и комфортной.

Конечно, бывшие «волгари» будут недовольны: клиренс мал – всего 135 мм, по буеракам не поездишь. Прицеп таскать нельзя – фаркоп не вписан в ОТТС. И десять мешков картошки в багажник не положишь, хотя его объем 500 литров.

Всё верно. Не для того эта машина. Она – для комфортного перемещения в пространстве. Желательно – по хорошим дорогам. Прекрасный вариант для корпоративного транспорта, для такси. И если сейчас я выбирал бы себе седан в этой ценовой категории, взял бы именно Волгу – ничего лучше в классе нет.

Особенности двигателя, вместимость багажника, подробный обзор салона Volga C50 – в материале «За рулем»!