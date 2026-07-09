Новая Volga — первый тест: у нее есть кое-что общее с легендарным ГАЗ-24!

Волга С50 на тест-драйве «За рулем»: детальный обзор и видео

Фраза «я приехал на черной Волге» полвека назад могла означать одно из двух: либо я «красный директор» и Волга положена мне по статусу, причем с водителем, либо я академик или киноактер первой величины – а потому имею и средства, и возможность купить себе в личное пользование Волгу. И гараж к ней. Но теперь другие времена, другие ценности – и другие Волги.

Новая эпоха

Ни для кого не секрет, что новые Волги – это автомобили Geely с другими эмблемами. И Волга C50 – в девичестве Geely Preface. Но, как ни странно, кое-что общее с советско-российскими Волгами у новой машины есть. Это габариты.

Длина 4,8 метра – примерно как у любой Волги начиная с ГАЗ‑24. А колесная база совпадает до миллиметра – 2800 мм! Но и только. В остальном это новая эпоха.

В черном цвете Волга C50 выглядит убедительно. Название правильно произносится как «це-пятьдесят».

Передний привод. Турбомотор: в базе 150 л. с., но на моей машине двигатель 2.0 мощностью 200 л. с. в сочетании с роботом. «Ручки» нет и не будет.

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Как едет?

Во всех подробностях описывать характер Волги нет смысла – едет она, как Preface. И едет классно! Турбомотор тащит всегда. Робот не уверен в себе только на околонулевых скоростях, когда почти остановился или очень медленно трогаешься – случаются легкие подергивания, вызванные бережным смыканием сцеплений. Но если уж поехал – держи себя в руках, иначе штрафов за превышение не оберешься.

Машина подзуживает. Она понятная, бодрая, смело вваливает в крутые повороты – не пугая водителя, а, наоборот, всей своей независимой подвеской гарантируя отличный держак. Неужели кто-то до сих пор скучает по рессорам и жесткому заднему мосту?

Двухлитровый мотор – это гильзованный алюминиевый блок, непосредственный впрыск, изменяемые фазы на впуске выпуске, ременной привод ГРМ, отсутствие гидротолкателей, надежный турбокомпрессор BorgWarner K03. По сути – китайский вариант двигателя Volvo B4204, с некоторыми изменениями и ресурсом около 300 тысяч км. В паре с ним работает 7‑ступенчатый робот 7DCT380, имеющий ресурс около 250 тысяч км.

А по скоростной трассе Волга не едет – летит! Я смотался из Москвы в Петербург и обратно на одном дыхании. Никогда прежде Волга не была одновременно столь быстрой и комфортной.

Конечно, бывшие «волгари» будут недовольны: клиренс мал – всего 135 мм, по буеракам не поездишь. Прицеп таскать нельзя – фаркоп не вписан в ОТТС. И десять мешков картошки в багажник не положишь, хотя его объем 500 литров.

Всё верно. Не для того эта машина. Она – для комфортного перемещения в пространстве. Желательно – по хорошим дорогам. Прекрасный вариант для корпоративного транспорта, для такси. И если сейчас я выбирал бы себе седан в этой ценовой категории, взял бы именно Волгу – ничего лучше в классе нет.

Наша?

Так стоит ли грустить о том, что новая Волга – это, по сути, китайский автомобиль с другими эмблемами? Я не грущу. Еще в девяностых было понятно, что «та самая» Волга свое отжила. И если бы ее выпускали до сих пор, так и осталась бы она вторичным продуктом.

Русифицирована Волга хорошо: панель приборов (10,2”) и меню медиасистемы (13,2”) грамотно переведены на русский язык. На центральном тоннеле – минимум кнопок, все функции зашиты в медиасистему, включая регулировку наружных зеркал.

При росте 186 см сижу за рулем впритык, даже хочется отодвинуться еще чуть назад: по мере локализации производства эргономические параметры будут подтягивать под требования нашего рынка. Селектор трансмиссии – на рулевой колонке, на мерседесовский манер, это сейчас модная тема. Беспроводной зарядки нет (обещают позже).

В конце концов, горьковские автомобили начинались когда-то с лицензионного Форда-А, который превратился в ГАЗ-А – и никто по этому поводу не роптал. Да, его сразу начинали с «полного цикла», фактически купив завод «под ключ». Сейчас другой путь: будем осваивать локализацию постепенно.

Сначала в Нижнем Новгороде наладят сварку и окраску кузовов – полагаю, это произойдет еще до конца текущего года. Затем пойдут в штамповку кузовных панелей, а следом – в локализацию двигателя и коробки передач. При малых объемах выпуска всё это не имеет смысла. Но поскольку три модели (С50, К40 и К50) построены на одной платформе, игра стоит свеч.

Сзади места хватает, поэтому Волга подойдет и в качестве «персоналки», и для такси. Отдельного блока климат-контроля нет. Сиденье складывается по частям: спинки ложатся на подушку. Емкость багажника – 500 литров, в нише лежит «докатка».

Почем

Базовая цена – 2 999 000 рублей. Это за 150‑сильную машину в оснащении Стандарт. Промежуточная версия Комфорт оценивается в 3 249 000 рублей. А такая Волга, как у меня (200 сил, Премиум), – в 3 399 000 рублей. Конечно, это дорого. Но всё же подешевле, чем Preface.

Будучи главным связующим звеном между прошлым и будущим, седан С50 займет весьма скромное место в портфолио Волги – думаю, 6–8% от общего объема продаж, не более. Около 15–20% возьмет на себя Волга K40 (Atlas IV). А мейнстрим – большой кроссовер К50, суть Monjaro, который в рекламе не нуждается и который обеспечит до 75–80% продаж.

В идеале, суммарно три модели могут продаваться в количестве до 100 тысяч штук в год – при адекватных ценах. Мощность легкового производства в Нижнем – 110 тысяч машин. И если загрузить его полностью, инвестиции в глубокую локализацию отобьются, машины станут по-настоящему российскими и не будут дорожать так стремительно, как импорт.

Главное, чтобы было кому всё это продавать.

Огромная надпись VOLGA на крышке багажника работает как магнит: машину фотографируют, интересуются, «сколько прет, сколько жрет». Все-таки к бренду Волга у людей по-прежнему очень теплое отношение – и это может стать залогом рыночного успеха.

Волга C50

Разгон 0–100 км/ч, с 7,1

7,1 Макс. скорость, км/ч 210

210 Длина / ширина / высота / база, мм 4825 / 1880 / 1469 / 2800

4825 / 1880 / 1469 / 2800 Дорожный просвет, мм 135

135 Объем багажника, л 500

500 Масса снаряженная / полная, кг 1610 / 2043

1610 / 2043 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 200 л. с. при 4500 об/мин, 325 Н·м при 1800–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 200 л. с. при 4500 об/мин, 325 Н·м при 1800–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 49

АИ‑95 / 49 Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 7,2

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