Эти модели Mercedes-Benz признаны самыми надежными

Эксперты WhatCar назвали самый надежный Mercedes–Benz

Британский портал WhatCar подвел неожиданные итоги опроса владельцев свежих моделей Мерседес. Выяснилось, что легендарное немецкое качество – штука относительная, и некоторые модели действительно почти не доставляют хлопот.

Абсолютным чемпионом по надежности признан седан E-Class пятого поколения, выпускавшийся с 2016 по 2024 год. Его рейтинг надежности – впечатляющие 97,3%. Подумать только: лишь 16% опрошенных когда-либо сталкивались с поломками. И то, в основном проблемы касались тормозов или электроники, не связанной с мотором. По сути, все решалось быстро: половина автомобилей проводила в сервисе от одного дня до недели, а еще четверть – меньше суток. Приятный бонус: все ремонты покрывались гарантией, так что владельцам не пришлось лезть в карман.

На втором месте – компактный кроссовер GLB образца 2020-2026 годов. Уровень надежности тут чуть ниже – 96%, но все равно отлично. Правда, жалоб уже больше: почти 29% владельцев отмечали неисправности. Главные «головные боли» модели – электроника (в том числе двигательная), мультимедийная система с навигацией и элементы салона с кузовом. Половину машин чинили за день или быстрее, а вот трети пришлось ждать до недели. И снова – все по гарантии.

Замыкает топ-3 популярный кроссовер GLC 2015-2023 годов. Его рейтинг – 94,6%. Неисправности отмечали 21% опрошенных, и чаще всего винили 12-вольтовый аккумулятор, электронику, климат-контроль, силовой агрегат или развлекательную систему. Тут есть нюанс: хотя ремонт тоже оплачивал производитель, почти половине владельцев (43%) пришлось ждать своей машины больше недели. Зато остальные 57% решили вопросы очень быстро.

Самые надежные модели Mercedes-Benz

Вот как выглядит полный рейтинг от WhatCar, если смотреть сверху вниз:

Mercedes-Benz E-Class (2016-2024 г.в.) – 97,3%;

Mercedes-Benz GLB (2020-2026 г.в.) – 96%;

Mercedes-Benz GLC (2015-2023 г.в.) – 94,6%;

Mercedes-Benz GLA (2020 г.в. – н.в.) – 94,3%;

Mercedes-Benz EQA (2021 г.в. – н.в.) – 94,1%;

Mercedes-Benz A-Class (2018 г.в. – н.в.) – 93,4%;

Mercedes-Benz CLA (2018-2025 г.в.) – 92,7%;

Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 г.в.) – 88,8%;

Mercedes-Benz EQC (2019-2024 г.в.) – 86,5%.

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