Дешевле 3 млн: самые доступные некитайские кроссоверы

Топ–10 самых дешевых некитайских кроссоверов 2025–2026 на российском рынке

Российский автомобильный рынок в последние пару лет переживает странный период: почти все так называемые «отечественные» кроссоверы – это перелицованные китайские. Однако среди этого многообразия нашлась и десятка моделей, которые в прайс-листах числятся под брендами, формально не относящимися к Поднебесной. Журналисты «Автоновостей дня» перечислили такие SUV дешевле трех миллионов рублей.

Самый доступный вариант в списке – компактный « Москвич 3». Созданный на базе JAC Sehol X4, он стоит от 1 952 000 рублей за версию 2025 года в исполнении «Стандарт Плюс Телематика». Внутри у него 1,5-литровый турбомотор на 136 сил, шестиступенчатая механика и передний привод. Из интересного в базе – люк, круиз-контроль, задние парктроники, камера и 10,25-дюймовый экран мультимедиа. Система безопасности включает фронтальные подушки и ABS с «помощником старта».

Чуть дороже оказался Tenet T4 с ценником от 2 089 000 рублей. Здесь уже атмосферный двигатель на 113 л. с., механика на пять ступеней и 16-дюймовые диски. Стандартное оснащение радует: светодиодная оптика, рейлинги, подогрев руля и форсунок, кондиционер, дистанционный запуск и та же мультимедиа с 10,25 дюймами.

На третьей строчке – удлиненная версия Tenet T4L. Модель 2026 года в базе «Актив» обойдется минимум в 2 259 000 рублей. Главное отличие – 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Плюс 18-дюймовые диски, подогрев сидений, руля и лобового стекла – все это уже включено в цену.

Белорусский компакт-кроссовер Belgee X50+ в версии «Актив» стоит от 2 319 990 рублей. Он пришел на смену обычному X50 и предлагает 147-сильный мотор с семиступенчатым роботом. База включает климат-контроль, цифровую приборку на 8,8 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, обогрев передних и задних сидений. Франтальные и боковые подушки – тоже в стандарте.

SUV от XCite – модель X-Cross 7 сборки бывшего завода Nissan. Базовый «Драйв» стоит 2 549 000 рублей, но сейчас действует выгода в 100 тысяч, так что можно взять за 2 449 000 рублей. У него 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) с вариатором, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовая цифровая приборка и 10-дюймовый экран мультимедиа.

Гибридная версия кроссовера Solaris HC – по сути, ребрендированный Hyundai Creta второго поколения. Минимальная цена – 2 500 000 рублей за переднеприводную версию «Прайм» с 1,6-литровым двигателем на 123 силы и механикой. В оснащении: кондиционер, подогрев сидений, электрообогрев зеркал, фронтальные подушки и система стабилизации.

Belgee X70 занимает седьмую позицию с ценником от 2 579 990 рублей за передний привод. Трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра выдает 150 л. с. и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. В базе – двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, 12,3-дюймовый экран, камера заднего вида и парктроники.

Tenet T7 (ребрендированный Chery Tiggo 7L) стоит от 2 735 000 рублей. У него тот же 1,6-литровый турбомотор на 150 сил в паре с семиступенчатым роботом. Оснащение богатое: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, двухзонный климат, подогрев всех сидений и руля, цифровые приборы и мультимедиа с 12,3-дюймовыми дисплеями, Apple CarPlay и Android Auto по воздуху.

XCite X-Cross 8 – семиместный кроссовер. С учетом выгоды в 300 тыс рублей его можно купить за 2 759 000 рублей. Под капотом 1,6-литровый турбомотор (150 сил) с роботом на семь ступеней. Привод бывает как передним, так и полным. Из приятного – бесключевой доступ, камеры кругового обзора, шторки безопасности и система экстренного торможения.

Замыкает рейтинг электрический Evolute i-Joy. Его рекомендованная цена – 2 974 000 рублей, а с госсубсидией по программе льготного автокредитования цена падает до 2 049 000 рублей. Это ребрендированный Dongfeng Nammi 06 с 163-сильным электромотором. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч позволяет разогнаться до сотни за 8 секунд, а 386-километрового запаса хода (по WLTP) хватит большинству. Зарядка с 30 до 80% занимает всего 18 минут. В базе – обогрев лобового стекла и руля, вентиляция и память настроек водительского кресла, а также 12,8-дюймовый дисплей мультимедиа.

Ранее «За рулем» подробно уже сравнивал популярные китайские кроссоверы за три миллиона.