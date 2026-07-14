Пять признаков, что ваша машина перегревается в жаркую погоду

Эксперт Ерицян назвал признаки того, что автомобиль плохо переносит жару

Если двигатель греется чаще обычного, вентилятор охлаждения работает без остановки, а кондиционер еле дует, это явный повод насторожиться. Исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян объяснил, как распознать, что автомобиль тяжело переносит жару.

«Особенно внимательно стоит следить за температурой двигателя в пробках и при включенном кондиционере. Насторожить должны снижение эффективности кондиционера, нестабильная работа двигателя и появление предупреждающих сигналов на приборной панели. Все это может свидетельствовать о том, что автомобиль испытывает повышенную нагрузку из-за жары», – отметил Ерицян.

По его словам, высокая температура серьезно нагружает почти все ключевые системы. Система охлаждения работает на пределе, мотор сильнее греется, а масло и другие жидкости быстрее теряют свои свойства. Проблемы накапливаются незаметно, а проявляются в самый неподходящий момент.

В жаркую погоду чаще всего дают о себе знать неисправности охлаждения, кондиционера, аккумулятора и шин. Взять хотя бы загрязненный радиатор или изношенный вентилятор – зимой или весной их можно не замечать месяцами, но стоит столбику термометра подняться, как двигатель тут же перегревается, подчеркнул эксперт.

Что делать, если машина с трудом выдерживает зной? Ерицян советует проверить всю систему охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние радиатора, вентилятора и климатической установки. Проще говоря, профилактика – дешевле и проще капитального ремонта.

«Профилактическое обслуживание летом обходится значительно дешевле, чем ремонт двигателя после серьезного перегрева», – заключил Ерицян.

Подробнее о работе вентилятора и охлаждении мотора в жару «За рулем» ранее рассказал.