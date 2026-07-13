Этот странный звук от колеса — не игнорируйте его!

Эксперт Зогот объяснил, как действовать при повышении шума от шин автомобиля

От любой шины во время движения исходит шум, поэтому сам факт наличия незначительного гула не должен настораживать водителя. Но что делать, если шум резко усилился? Об этом изданию «За рулем» рассказал заместитель директора научно-технического центра «Интайр» холдинга «Кордиант» Андрей Зогот.

Эксперт объяснил, что при заметном усилении шума от шин автомобилисту следует проверить:

Давление в шинах – как перекачанные, так и приспущенные шины, шумят выше нормы. В избыточно накачанном колесе воздух становится более сжатым и утрачивает свои демпфирующие свойства, из-за чего каждый удар об асфальт резонирует. В случае с низким давлением шина теряет форму, блоки протектора смыкаются, и воздух, не успевая выйти наружу, подвергается моментальному сжатию. При обороте колеса воздух с силой выбрасывается наружу, что вызывает повторяющиеся хлопки.

Равномерность износа протектора – если передний край протектора стерт сильнее заднего, его блоки при контакте с асфальтом слишком сильно сжимаются, а при выходе из зоны контакта резко распрямляются. При каждом обороте шина начинает буквально «шлепать» по дороге, из-за чего в салоне появляется гул.

Балансировку колес – нарушение баланса приводит к тому, что центр тяжести колеса смещается относительно оси вращения. При движении на средних и высоких скоростях это вызывает лишние колебательные движения, из-за чего монотонный шум шин превращается в прерывистый ритмичный гул с вибрациями.

Состояние ступичных подшипников – износ этого узла провоцирует нарастающий металлический гул, который, в отличие от шума шин, не меняется при смене дорожного покрытия, но резко усиливается или пропадает при маневрировании.

В целом, при движении любая шина создает шум – акустический (передаваемый по воздуху и слышимый на улице) и структурный, то есть транслируемый через металл кузова и элементы подвески в салон. Это абсолютно нормально при условии, что звук ровный и ненавязчивый, а его громкость меняется только в зависимости от скорости и качества дорожного покрытия, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал, что обозначают цветные полоски на шинах.