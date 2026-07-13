Кроссовер Jeland J6 стал популярнее, чем оригинальный Jaecoo

В июне кроссовер Jeland J6 впервые обошел по продажам оригинальный Jaecoo J6

Продажи кроссовера Jeland J6 в июне 2026 года превысили результат продаж точно такого же Jaecoo J6.

Об этом пишет источник со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо». В первый месяц лета кроссовер J6 под российским прокси-брендом разошелся в количестве 950 единиц, тогда как оригинальная китайская модель Jaecoo J6 нашла лишь 927 покупателей. Особенность ситуации в том, что это не просто одинаковые автомобили с разными шильдиками и эмблемами – они продаются в одних и тех же автосалонах, отмечает истчник.

Напомним, Jaecoo J6 вышел на российский рынок в декабре 2025 года, машины шли в РФ из Китая. Но уже весной 2026-го холдинг «АГР» фактически заменил модель на Jeland J6 — точно такой же автомобиль, но под своим брендом и с российской «пропиской». Jeland J6 собирают на бывшем заводе GM в Шушарах по полному циклу – сварка, окраска, сборка.

Ранее «За рулем» рассказал, что АГР» запустил производство и второй модели бренда Jeland — это кроссовер J7.