Популярный в России бренд рассекретил новый кроссовер чуть дороже 2 млн рублей

Changan Nevo Q06: опубликованы официальные фото и характеристики кроссовера

До официального начала продаж остаются считаные дни, а Changan уже полностью рассекретил свой новый кроссовер Nevo Q06. Публике показали не только внешность, но и технические детали, а также салон.

Changan Nevo Q06

В продажу на территории Китая модель поступит 15 июля. Ориентировочный ценник стартует от 200 000 юаней – это примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу. В компании подчеркивают: это глобальная модель, то есть ее будут поставлять на разные рынки мира. Однако официальной информации о планах по запуску в России пока нет.

На выбор предложат два типа силовой установки: полностью электрическую и гибридную. В «электричке» – два варианта электромотора, выдающие 306 и 333 лошадиные силы соответственно. Если же установить дополнительный двигатель на переднюю ось, совокупная мощность подскочит до 449 л.с., причем такая опция доступна для одной из версий.

Аккумуляторов тоже несколько – целых четыре варианта. Они обеспечивают запас хода от 540 до 700 км на одной зарядке, в зависимости от комплектации. Неплохой показатель.

Changan Nevo Q06

Гибридная модификация получила безнаддувный полуторалитровый двигатель – он работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Характеристики тяговых электромоторов для гибрида в Changan пока держат в секрете.

Габариты машины: длина – 4837 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1670 мм. Колесная база – 2940 мм. То есть по размерам это вполне серьезный соперник для многих одноклассников.

По части технологий – полный порядок. Nevo Q06 оснащается лидаром и фирменным комплексом автономного управления, который Changa разработала сама. Салон, судя по официальным снимкам, получился минималистичным и футуристичным: огромный тачскрин по центру, под ним – крупная вращающаяся шайба управления. Физических кнопок практически нет. Для задних пассажиров в потолок встроен дополнительный большой дисплей, а чуть ниже – блок климат-контроля с сенсорными клавишами.

Changan Nevo Q06

Смену приоритетов китайского автопрома «За рулем» уже обсуждал.