Новый кроссовер с турбомотором и панорамной крышей нашел первых покупателей

Эксперт Иванов назвал конкурентов кроссовера Jeland J7

Первые Jeland J7 уже обрели владельцев – среднеразмерный кроссовер, только добравшийся до дилерских площадок, начали разбирать. В частности, несколько машин нашли покупателей в столичном салоне «РОЛЬФ Химки JELAND», о чем сообщили в компании агентству « Автостат».

Николай Иванов, отвечающий в «Рольфе» за продажи новых авто, пояснил, что новинка попадает в один из самых горячих сегментов рынка – среднеразмерных кроссоверов. А конкуренция там, по его словам, серьезная: Haval F7, Tenet T7, Belgee X70, Changan UNI-S, да и модели Omoda с Jaecoo стоят где-то рядом. Впрочем, Jeland вышел не с пустыми руками – у J7 есть понятная преемственность по технологиям и логике позиционирования, которая уже знакома публике.

Комплектации и моторы

Напомним, J7 стал второй моделью бренда в России. Ценник стартует от 2 849 000 рублей. Предлагаются два варианта оснащения: «Комфорт» и «Престиж». Причем топ-версия может быть как переднеприводной, так и полноприводной.

Под капотом у обеих версий – 1,6-литровый турбированный двигатель в паре с 7-ступенчатым роботом. На переднем приводе мотор выдает 150 лошадиных сил, на полном – уже 186 сил.

Jeland J7

Внешность и оснащение

Снаружи кроссовер выделяется полностью светодиодной оптикой – у нее интересный шахматный рисунок, плюс 18-дюймовые литые диски. Внутри – 13,2-дюймовый сенсорный экран медиасистемы на восьмиядерном процессоре, двухзонный климат, отделка из экокожи и, что приятно, вентиляция передних сидений. П анорамный люк добавляет света и воздуха.

Для российских условий машину адаптировали основательно: в «зимний пакет» вошли обогрев кресел как первого, так и второго ряда, руль, лобовое стекло и даже форсунки омывателя. Из систем помощи – круговой обзор с камерами на 540° и целый набор интеллектуальных ассистентов.

Jeland J7

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