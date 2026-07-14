Эти компании должны снизить цены на топливо

14 предприятий топливного рынка в регионах получили предупреждения от ФАС

Предприятия топливного рынка в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Источник перечисляет эти компании, конкретные заправочные сети в различных регионах и причины предупреждений.

Кировская область: ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт» (все – АЗС «Движение») – цены на бензин;

Удмуртия: ООО «Петросервис» – цены на дизель для аграриев;

Саратовская область: ООО «Трансгруз» (АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (АЗС «Залив») – цены на бензин;

Нижегородская область: индивидуальный предприниматель (АЗС «ESCO» и «Газпромнефть») – цены на топливо;

Краснодарский край: ООО МХО «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»), ООО «Ветлан» (АЗС «Степная») и др.

В качестве оснований для выдачи предупреждений указывается экономически необоснованное изменение цен на топливо. В некоторых случаях известны предписанные даты исполнения предупреждений: например, в Саратовской области – до 31 июля. Пресс-служба ФАС сообщает, что ведомство продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо.

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