Полмиллиона км — не предел: названы автомобили–рекордсмены по выносливости

«Японцы» вне конкуренции: каждый пятый Toyota готов покорить отметку в 400 000 км

Аналитическое агентство iSeeCars обновило рейтинг самых живучих автомобилей, способных преодолеть барьер в 400 тысяч км без серьезных вложений в ремонт.

Как показало масштабное исследование, основанное на данных о 174 млн машин, японские производители традиционно доминируют в списке долгожителей. Безусловным лидером в гонке за ресурс стала Toyota: почти 18 % автомобилей этой марки благополучно достигают рубежа в 250 тысяч миль (402 км).

Следом за ней с заметным отрывом расположились премиальные Lexus с результатом 12,8 процента и практичные Honda и Acura

Рейтинг самых надежных марок:

Toyota – 17,8%

Lexus – 12,8%

Honda – 10,8%

Acura – 7,2%

GMC – 4,6%

Tesla – 4,6%

Chevrolet – 4,5%

Cadillac – 4,5%

Mazda – 3,6%

Ram – 3,5%.

Европейские марки, за исключением Volvo, показали себя скромнее: если шведский автопроизводитель еще держится на плаву, то такие бренды, как Jaguar, Mini или Maserati, по данным аналитиков, имеют практически нулевые шансы доехать до 400 тысяч километров без серьезных поломок.

Особого внимания заслуживает модельный ряд. Среди конкретных автомобилей абсолютным чемпионом признан внедорожник Toyota Sequoia – почти 40% таких машин уверенно перешагивают заветную отметку. Вслед за ним идут проверенные временем модели.

Топ-10 самых долговечных моделей:

Toyota Sequoia – 39,1%

Toyota 4Runner – 32,9%

Toyota Highlander Hybrid – 31%

Toyota Tundra – 30%

Lexus IS – 27,5%

Toyota Tacoma – 25,3%

Toyota Avalon – 18,9%

Lexus GX – 18,3%

Lexus RX Hybrid – 17%

Honda Ridgeline – 14,7%.

В десятку также пробились седан Avalon, несколько моделей Lexus и пикап Honda Ridgeline, что еще раз подтверждает: если речь идет о долговечности, японские машины по-прежнему на голову выше конкурентов.

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