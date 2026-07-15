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В России начали делать каталитические нейтрализаторы

«Экоальянс» запустил линию производства каталитических элементов для грузовиков

Компания «Экоальянс» запустила в Новоуральске роботизированную линию, способную выпускать более 200 тысяч каталитических нейтрализаторов для грузовых автомобилей.

Такое количество способно полностью закрыть потребность российских производителей грузовой техники в элементах очистки выхлопа. Ранее промышленного производства катализаторов для грузовиков в РФ не было. Как отметил и.о. гендиректора «Росатом Химия» Александр Селезнев, до запуска новых мощностей российские производители грузовой техники могли обеспечить лишь 20-30% локализации такого каталитического нейтрализатора.

Новый каталитический элемент на роботизированной линии «Экоальянса»
Новый каталитический элемент на роботизированной линии «Экоальянса»

Новая линия производит блоки SCR для дизельных двигателей, а также блоки TWC для бензиновых двигателей экологических классов Евро-5 и Евро-6 (b, c, d).

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Использование российских катализаторов даст автопроизводителям до 70 баллов за локализацию системы нейтрализации отработавших газов (постановление Правительства РФ № 719) – это ключевой фактор для участия в госпрограммах. Напомним, «Экоальянс» является частью компании «ТВЭЛ» и входит в Топливный дивизион «Росатома».

Ранее «За рулем» рассказал, как продлить жизнь каталитического нейтрализатора.

Источник:  ТВЭЛ
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