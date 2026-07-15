Почему доставка из Китая за месяц подорожала на четверть

«Коммерсант»: рост цен на автоперевозки из КНР достиг 25%

За последний месяц стоимость автодоставки грузов из Китая в Россию выросла на 15-25%.

Участники рынка единодушно связывают этот скачок не столько с прямым удорожанием дизельного топлива, сколько с хаосом в сроках доставки. Машины простаивают в очередях на погранпереходах и заправках, а их суточный пробег снизился почти на сотню километров.

Каждый день ожидания на границе обходится перевозчику в 13-15 тысяч рублей, что логичным образом закладывается в итоговую цену для клиентов. Например, рейс из Маньчжурии до Москвы всего за пару дней подскочил в стоимости с 900 тысяч до почти миллиона ста пятнадцати тысяч рублей, а на маршруте Шанхай-Москва ценник перевалил за миллион.

Особенность текущей ситуации – так называемый «зеленый коридор» на границе, где приоритет получают топливные грузовики, из-за чего основная масса фур вынуждена двигаться медленнее.

Время в пути до Москвы теперь достигает 12 суток вместо прежних 8-9. Суточный пробег на азиатском плече упал с 600-700 до 500 км, машина чаще стоит, и каждый день простоя обходится перевозчику в 13-15 тыс. руб Ситуацию усугубляет отток китайских перевозчиков из-за санкционных рисков, что сокращает предложение машин.

В поисках выхода импортеры активно переориентируются на железную дорогу и море, но там тоже образовался дефицит: из-за перетока клиентов ставки на контейнеры выросли, а свободные слоты на суда уже расписаны до августа.

Участники рынка называют происходящее системным сжатием мощностей, а не разовым всплеском. Они не прогнозируют снижения расценок до тех пор, пока не нормализуется ситуация с топливом, и ожидают дальнейшего подорожания как минимум до конца лета.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M