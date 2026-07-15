Удивительное рядом: многих россиян не волнуют проблемы с бензином

«Автостат»: почти половина автомобилистов не испытывает сложностей с топливом

Аналитическое агентство «Автостат» провело в соцсетях опрос, направленный на изучение поведения владельцев в связи с топливными проблемами.

В опросе приняла участие почти тысяча человек. И 47% из них ответили, что продолжают использовать личные бензиновые и дизельные машины в прежнем режиме. Однако каждый пятый респондент (22%) признал, что стал меньше ездить на машине, хотя и не задумывается о приобретении электромобиля или гибрида. А вот каждый восьмой (13%) на фоне текущих проблем уже вполне допускает такую покупку в обозримом будущем.

По 9% заняли те, кто уже купил машину на альтернативных источниках энергии, и те, кто никакого автомобиля не имеет вовсе – обе группы респондентов проблемы с заправками вообще обходят стороной.

Руководитель «Автостата» Сергей Целиков признал, что не все версии водительского поведения вошли в опрос. В комментариях к нему наиболее популярными стали варианты «стал планировать, где заправить машину, и строю маршруты поездок», «задумался/записался на установку ГБО», а также «стал ездить в экономичном режиме». А какой вариант ответа выбрали бы?

Ранее «За рулем» рассказал, что ФАС предупредила предприятия топливного бизнеса о необходимости снижения цен.