Подросток на питбайке — на отца завели уголовное дело

В Красноярском крае на мужчину завели уголовное дело: сын попал в ДТП на питбайке

На жителя Красноярского края, купившего сыну питбайк, завели уголовное дело.

13-летний подросток на этом питбайке попал в ДТП в селе Атаманово еще весной 2025 года. Он вез 15-летнего пассажира без мотошлема, и тот в результате произошедшей аварии получил травмы средней тяжести. Мототехнику купил и подарил несовершеннолетнему водителю его отец – и тем самым «вовлек сына в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для его жизни», пояснили в ГАИ.

В связи с этим следственный комитет возбудил в отношении отца подростка уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ. Наказание – штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. В Красноярском крае это первый случай возбуждения уголовного дела за передачу питбайка несовершеннолетним, но в других регионах РФ похожие случаи уже бывали.

Ранее «За рулем» рассказал, как в Волгограде подросток на питбайке врубился в раритетную Волгу.