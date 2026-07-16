Китайские или европейские: ремонт каких машин обходится дороже

Эксперт Родионов развеял миф о дорогом ремонте китайских автомобилей

Распространено мнение, что чинить машины из Поднебесной – сплошное разорение. На деле ситуация совсем иная. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов пояснил: в среднем их обслуживание выходит даже дешевле, чем у одноклассников из Европы или Японии.

Секрет кроется в возрасте автопарка. «Основные работы по ним связаны с плановым ТО, а не с ремонтом», – рассказал эксперт. Именно поэтому, по его словам, средний чек на сервис массовых китайских моделей пока ниже рыночного. К примеру, для Tenet, Exeed, Haval и Geely запчасти, аналоги и каталоги давно доступны, что положительно сказывается на цене.

Дорогой ремонт – скорее исключение, чем правило. Он возможен, если совпадут три фактора: марка редкая, дилер отсутствует и понадобился сложный кузовной или агрегатный ремонт. Когда автосервису приходится возиться с АКП или кузовщиной на машинах ушедших брендов, стоимость действительно взлетает из-за дефицита деталей и долгих поставок.

Но база – замена масла, фильтров, колодок или элементов подвески – на китайских авто выходит дешевле, чем на многих других. Миф о том, что ремонт таких машин непомерно дорог, таким образом, не подтверждается реальной практикой.

Примечательно, что на этом фоне общие цены на ремонт автомобилей в стране, по данным предыдущих сообщений, обновили рекорд.

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