Известный китайский внедорожник получил испанскую прописку: подробности о машине

Продажи BAIC BJ40 под именем Santana Cajal стартуют в Испании в конце 2026 года

В Испании официально представили новый внедорожник, который, по сути, является точной копией китайской модели. Речь про Santana Cajal – машину, полностью повторяющую BAIC BJ40. Разница между ними – лишь в названии. Собирать новинку будут в Европе из машинокомплектов, которые поставляются напрямую из Китая.

Santana Cajal

Когда именно автомобиль появится у дилеров? Старт продаж запланирован на конец 2026 года. Цены пока держатся в секрете. Зато уже известно, что первое время Cajal предложат с 2,4-литровым турбодизелем, который выдает 163 л. с. и 390 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с 8-диапазонным автоматом. Полный привод с понижающей передачей – уже в базе, причем система имеет 11 режимов для передвижения по разному бездорожью.

Santana Cajal

В 2027 году стоит ждать и другую версию – с 2,0-литровым турбомотором, а также гибридную модификацию.

Интересная деталь: внедорожник построен на рамной конструкции. Вдобавок в оснащение входят три блокируемых дифференциала. Для европейского рынка такое сочетание – редкость, у большинства прямых конкурентов подобного не найти.

Интерьер Santana Cajal

Внутри Cajal порадует обилием экранов. Тут два сенсорных дисплея на 12,8 дюйма, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и еще один компактный экранчик на 1,98 дюйма. Последний при желании можно настроить как кнопку запуска двигателя. Зеркало заднего вида транслирует потоковое видео с камеры, установленной сзади.

Интерьер Santana Cajal

Внедорожник умеет разворачиваться на месте – функция блокирует заднее колесо, позволяя машине маневрировать буквально в «пятачке». Буксировать при этом можно прицеп массой до 2,5 тонны.

О том, как китайские модели становятся «испанскими» и «японскими», «За рулем» уже рассказывал.