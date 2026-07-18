Легендарный японский кроссовер снова доступен в России: называем цены

В РФ поступили в продажу новые Honda CR-V из Китая по цене от 3,5 млн рублей

Признанный экспертами лучшим в своем классе в 2026 году японский кроссовер Honda CR-V начали ввозить в Россию по альтернативным схемам – напрямую из Китая. На середину июля в продаже числится более сотни таких машин, и цены на них стартуют от 3 500 000 рублей.

Honda CR-V

Почти все предложения на рынке – полноприводные. Для сравнения: новый Geely Atlas в аналогичной комплектации обойдется минимум в 3 904 990 рублей. «Свежий» Haval H7 с обеими ведущими осями стоит от 3 999 000 рублей, а GAC GS4 с полным приводом предлагают за 3 699 000 рублей.

Меньше всего за Honda CR-V просят во Владивостоке. Там кроссовер в версиях Style и Advanced готовы привезти под заказ за 3,5 млн рублей. В такое оснащение входят кожаный салон, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, цифровая приборка, мультируль, камера кругового обзора, доступ без ключа с кнопкой запуска и пакет электронных ассистентов Honda Sensing 360+.

За 3,6 млн кроссовер можно заказать в Уссурийске. Цены в Омске и Новосибирске стартуют от 3 850 000 рублей, а в Кемерово, Москве, Брянске, Нижнем Новгороде и Перми поставка обойдется в 3,95-4 млн рублей.

Honda CR-V

Цены в наличии и у дилеров

В Ростове-на-Дону автомобиль стоит 4 млн, причем в наличии. Казань и Новосибирск просят 4 050 000 рублей. Один из крупных московских мультибрендовых дилеров выставил на продажу CR-V за 4 190 000. Примерно столько же он стоит в Екатеринбурге, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Самаре, Тюмени, Туле, Кемерово и Красноярске.

Самые дорогие машины китайской сборки продают в Краснодаре, Мурманске, Москве и Петербурге. Там цены взлетают до 5 690 000 рублей. Под капотом у большинства версий стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 193 силы. Впрочем, встречаются и гибриды CR-V e:HEV: их силовая установка объединяет 2,0-литровый атмосферник и электродвигатель – суммарная отдача составляет от 184 до 204 л. с.

Напомним, недавно эксперты портала iSeeCars назвали Honda CR-V лучшим кроссовером 2026 года. Специалисты оценивали надежность, сохранение остаточной стоимости на вторичке и результаты краш-тестов – модель заняла первое место среди 35 претендентов.

Ранее «За рулем» уже писал о другом доступном японском кроссовере на нашем рынке.