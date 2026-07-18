В Китае запустили городскую доставку беспилотными грузовиками

Принадлежащая Geely марка выпустила первую партию беспилотных грузовиков Robovan

Входящие в структуру Geely Group компании CaoCao и Farizon выпустили первую партию беспилотных грузовиков.

Одновременно с этим CaoCao заявила о коммерческом запуске сервиса по доставке грузов Robovan в китайском городе Чанша. Ввиду полной автономности у грузовиков полностью отсутствует салон, фактически это автономная грузовая платформа, отчасти напоминающая прототип КАМАЗ Челнок шестилетней давности. Размеры первой партии Robovan, равно как и технические характеристики грузовика, пока не уточняются.

Еще в июне CaoCao представила стратегию RoboX, по которой до конца 2030 года планирует выпустить 100 тысяч таких грузовиков Robovan, а также 100 тысяч беспилотных пассажирских Robotaxi. Управлять всем этим будет глобальная платформа на основе искусственного интеллекта.

Ранее «За рулем» рассказал, что Яндекс начал возить на роботакси своих сотрудников.