Россияне бросились скупать дизельные автомобили: вот самые популярные варианты

В РФ зафиксировали рост спроса на дизельные авто во второй половине 2026 года

Второе полугодие 2026 года принесло неожиданный тренд: россияне стали чаще интересоваться автомобилями с дизельными двигателями. Об этом рассказали сразу несколько участников рынка.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков подтверждает: интерес к «тяжелому топливу» действительно оживился. Но, по его словам, глобальным этот всплеск не назовешь – уж слишком узкая линейка.

«Пока это только пикапы, еще пара-тройка моделей, плюс параллельный импорт. Поэтому люди ищут варианты на рынке автомобилей с пробегом, но там тоже предложений немного. Всего 5-7% приходится на предложения на классифайдах на легковые дизели. Выбор скуден», – подчеркнул эксперт.

Солидарен с ним и Николай Иванов, директор по продажам новых машин «Рольф». Он прогнозирует, что продажи дизелей вполне могут пойти вверх, однако главным тормозом остается именно ассортимент.

«Ключевое ограничение – предложение. На рынке новых автомобилей дизельных моделей крайне мало. В линейках китайских и локализованных брендов такие версии почти не представлены, за исключением отдельных моделей, например, пикапов GWM Poer», – объяснил он.

По большому счету, как считает Иванов, сегодня клиенту остается уповать лишь на параллельный импорт. Но и там, по его словам, ситуация не райская: «Значительная часть автомобилей по альтернативному импорту производится в Китае, где дизельные легковые модели не являются массовыми».

Юрий Блинов, отвечающий за маркетинг в дилерской сети «Авилон», признает: запросы на легковушки соляркой поступают, но упираются они в ту же самую стену дефицита.

«Сегодня выбор новых автомобилей с дизельными двигателями крайне ограничен, особенно среди официально представленных в России брендов. Поэтому даже потенциальный рост интереса объективно упирается в недостаток предложения. При этом информационный интерес действительно увеличился. По данным анализа поисковых запросов «Яндекса», в Москве и Московской области количество запросов, связанных с дизельными автомобилями, выросло примерно в два раза по сравнению с маем», – привел данные Блинов.

Не ждут массового бума и независимые эксперты. Алексей Тузов, специалист по транспортной отрасли, называет сразу несколько причин, почему дизель, скорее всего, останется уделом избранных. Во-первых, наш автопарк исторически «бензиновый», а с уходом европейцев, которые активно продвигали дизельные кроссоверы и седаны, ассортимент таких машин схлопнулся. Китайцы же, занявшие освободившуюся нишу, ставят на бензиновые турбомоторы, гибриды и электричество.

Кроме того, содержание дизеля выходит в копеечку. Фильтры приходится менять чаще, качество топлива и состояние системы впрыска требуют постоянного внимания. Ремонт современной дизельной аппаратуры – ТНВД или форсунок – бьет по карману заметно сильнее, чем аналогичные работы с бензиновым мотором. Да и сама машина с дизелем дороже бензиновой версии в среднем на 10-15%.

«Рост спроса вероятен лишь в узких нишах. Например, коммерческий транспорт для малого бизнеса в сферах доставки и грузоперевозок. Крупные рамные внедорожники также часто оснащаются дизельными двигателями, ведь в условиях тяжелой эксплуатации, буксировки прицепов и езды по бездорожью дизель остается безальтернативным выбором благодаря тяге на низких оборотах», – подытожил Тузов.

После ухода в 2022 году глобальных автоконцернов с российского рынка богатством выбора дизельных внедорожников он не блещет. Тем не менее, кое-что все же можно купить официально. Например, BAIC BJ60 с двухлитровым мотором мощностью 163 лошадиные силы, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Цена вопроса – от 5 890 000 рублей.

Самые популярные в России дизельные авто – в галерее ниже.

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