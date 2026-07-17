Надежный семейный американский кроссовер привезли в РФ с ценой ниже «китайцев»

Семиместный Ford Edge L для Китая нашли в продаже в РФ с ценой от 4,5 млн рублей

С недавних пор россияне могут присмотреться к «трехрядному» Ford Edge L. Этот семиместный кроссовер, собранный на совместном предприятии Changan Ford специально для китайского рынка, появился на классифайдах РФ. Цены стартуют от 4,5 млн рублей.

Ford Edge L

Новый Ford Edge L не стоит путать с прежней версией, которая продавалась в Северной Америке, – это принципиально иная модель. По габаритам автомобиль находится между Toyota Highlander и Ford Explorer. Внушительные размеры: ровно 5 метров длины, 1,96 метра ширины и 1,77 метра высоты при колесной базе почти 3 метра.

В Омске за 4 500 000 рублей предлагают привезти Edge L в топовом исполнении Titanium. В эту цену входят полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые литые диски и панорамная крыша с люком. В салоне – трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Bang & Olufsen на 12 динамиков и огромный дисплей во всю ширину передней панели. Он объединяет 12,3-дюймовую приборную панель и 27-дюймовый 4К-экран мультимедиа.

Для дорогих версий Ford Edge L предусмотрено множество опций. Тут и беспроводная зарядка для гаджетов, порты USB Type-A и Type-C, бесключевой доступ с кнопкой старта двигателя. Водителю помогут проекционный дисплей (HUD), подогрев рулевого колеса и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Безопасность обеспечивают камеры кругового обзора 360°, система автоматической парковки, парктроники спереди и сзади, а заодно мониторинг слепых зон.

Интерьер Ford Edge L

Интересная деталь: официально продающиеся в России семиместные кроссоверы из Китая нередко выходят дороже. К примеру, GAC GS8 прошлогоднего выпуска с тремя рядами сидений даже со скидкой обойдется минимум в 4 649 000 рублей. А Changan CS95 в версиях 2024 года начинается от 4 629 900 рублей.

Во Владивостоке за 4 600 000 рублей готовы доставить Ford Edge L в аналогичной по уровню оснащения комплектации Luxury. В Омске машину в исполнении Extreme оценили в 5 350 000 рублей. А вот покупателям в Благовещенске и Владивостоке такой же автомобиль предлагают уже за 5 763 000 и 6 000 000 рублей.

Что касается двигателя, то тут выбора нет. Независимо от комплектации, под капотом стоит 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 л. с. (378 Нм). Работает он в паре с классическим 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.

По надежности Ford Edge L успел неплохо зарекомендовать себя в Китае. Он вошел в свежий рейтинг от местного отделения J.D. Power, показав минимальное количество проблем на сотню автомобилей в своем сегменте. К слову, сам бренд Ford тоже отметился. Эксперты портала iSeeCars выяснили, что машины марки с наибольшей вероятностью проезжают 400 000 км без серьезных поломок, поставив производителя на седьмое место среди массовых брендов.

Ранее «За рулем» уже писал о другом кроссовере, который может заинтересовать российских покупателей.