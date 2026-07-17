Выдача автокредитов а России растет: причины

ОКБ: в июне 2026 года россияне взяли 112,2 тыс. автокредитов

Российский рынок автокредитования продолжает набирать обороты. В июне 2026 года банки оформили 112,2 тысячи займов на покупку машин – это на 2 процента больше, чем в мае. В деньгах сумма получилась внушительная: 176,9 млрд рублей (прирост ровно такой же – плюс 2%).

Если сравнивать с июнем прошлого года, то картина еще показательнее. Количество выданных кредитов подскочило на 14%, а их общий объем – сразу на 34%. Причем львиная доля (71%) приходится на новые автомобили. Средний чек для такой покупки – 1,6 млн рублей. Если же брать машину с пробегом, то сумма чуть скромнее – около 1,5 миллиона.

Где же брали больше всего? Лидером по числу кредитов стала Московская область (7,71 тыс. на 14,76 млрд рублей). Следом идет Москва с 7,67 тыс. займов, но на сумму побольше – 16 миллиардов. Замыкают пятерку лидеров Санкт-Петербург (5,19 тыс.), Татарстан (5,59 тыс.) и Краснодарский край (4,31 тыс.).

Интересная деталь: самые крупные суммы, в среднем, оформляли жители Чукотского автономного округа, Москвы и Еврейской АО. А вот самые длинные сроки кредитования зафиксированы в Тыве и Ингушетии – видимо, люди предпочитают платить поменьше, но дольше.

Итоги второго квартала – 329,6 тыс. кредитов на 512,45 млрд рублей. По сравнению с апрелем-июнем 2025 года количество сделок выросло на 20%, а объем – на все 42%.

Рост рынка в целом

За первое полугодие банки выдали 579,24 тысячи автокредитов. Суммарно это 896,43 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года – 15% по числу сделок и 40% по объему. В ОКБ поясняют: текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы 2025 года.

Что дальше

Эксперты предупреждают: во втором полугодии ситуация может измениться. На рынок давят сразу несколько факторов – ужесточение регуляторных норм, нестабильность на топливном рынке и сокращение дилерских программ субсидирования.

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