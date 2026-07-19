Зарядка за 12 минут: в Россию едут быстрые и технологичные кроссоверы

XPeng запускает продажи в России электромобилей G6 и G9 с сервисами «Яндекса»

Китайский автопроизводитель XPeng объявил о старте продаж двух новых моделей на российском рынке. Речь идет о кроссовере-купе G6 и флагманском внедорожнике G9. Главная «фишка» машин – встроенные сервисы от «Яндекса».

XPeng G6

Модель G6 оснащена двигателем на 487 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды. Флагманский G9 может похвастаться 575 «лошадьми», правда, первую «сотню» он набирает на десятую долю секунды медленнее – за 4,2 секунды. Оба электрокара построены на 800-вольтовой архитектуре. Она позволяет зарядить батарею с 10 до 80 процентов всего за 12 минут.

Интерьер XPeng G6

За безопасность и комфорт отвечает система XPILOT ASSIST. В ней собраны ассистенты движения, парковки и безопасности. Компания обещает, что софт будет обновляться «по воздуху». Уже в базе идут вентиляция передних сидений и расширенный зимний пакет: подогрев всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей.

Флагманская версия G9 пошла еще дальше. В нее добавили интеллектуальную двухкамерную пневмоподвеску, премиальную аудиосистему и отделку натуральной кожей Nappa. Но, пожалуй, самая интересная особенность обеих новинок – полная интеграция с сервисами «Яндекса». В машине будет работать навигация, музыка и видео.

XPeng G9

Что касается сервисного обслуживания, то владельцам XPeng станут доступны гарантийная поддержка и ремонт по стандартам дилерской сети. В компании подчеркивают, что это полный комплект заботы.

Напомним, XPeng Motors появилась в 2014 году. Ее основал Хэ Сяопэн, в прошлом один из топ-менеджеров Alibaba Group. Компания известна не только электромобилями, но и разработкой летающего автомобиля Land Aircraft Carrier. На конец 2025 года на эту модель уже было оформлено 7 тысяч предзаказов по всему миру.

Ранее «За рулем» рассказывал об установке сервисов «Яндекса» на другой китайский электромобиль.