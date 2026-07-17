Changan продает в РФ два очень похожих кроссовера — какой дешевле и почему?

Китайские автомобили: Changan CS35 Max представлен у дилеров лишь в топ-версии

Кроссовер Changan CS35 Max до сих пор представлен у российских дилеров лишь в максимальной комплектации «Техно».

Об этом сообщает источник по результатам собственного обзвона автосалонов бренда. Начальной комплектации «Комфорт» и средней «Люкс» в продаже не было вовсе, отмечают некоторые из собеседников. Автор публикации предполагает, что таким образом Changan разводит по ценовым нишам две похожие модели – CS35 Max и CS35 Plus. Первый в той самой топ-версии «Техно» стоит 2 789 900 рублей, тогда как базовый CS35 Plus можно забрать за 2 049 000 рублей.

Changan CS35 Max

При этом разница между моделями как таковыми тоже достаточно существенная: CS35 Max имеет 4540 мм в длину и 2715 мм по колесной базе, тогда как CS35 Plus на 210 мм компактнее и на 110 мм скромнее по базе. У обоих – турбомоторы с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, но 1.4 турбо у CS35 Max «моментнее», и поэтому сама машина гораздо бодрее: 7,9 секунды до 100 км/ч. Плюс к этому у него многорычажка сзади, а также адаптивный круиз-контроль и круговой обзор с «прозрачным капотом» в топ-версии.

Changan CS35 Plus

Впрочем, официальные продажи CS35 Max у нас начались сравнительно недавно, в феврале 2026 года, а первые регистрации в ГАИ зафиксированы и вовсе лишь в апреле. Поэтому вполне вероятно, что заявленные простые версии появятся в продаже чуть позже. А пока – есть более доступный CS35 Plus.

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