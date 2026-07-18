АВТОВАЗ впервые выпустил машину такого уровня: Новак оценил Лада Азимут

Вице–премьер РФ Новак признался, что хочет купить Lada Azimut

Вице-премьер Александр Новак лично опробовал новый кроссовер Lada Azimut на разных дорогах и остался под сильным впечатлением. Политик отметил, что по качеству исполнения, уровню шумоизоляции и плавности хода эта модель превосходит все, что завод выпускал раньше.

«Я, честно говоря, очень впечатлен, потому что автомобиль очень высокого качества: и внутри отделка материала, очень мягко идет, не слышно, шумоизоляция отличная. Проверили на тест-драйве различные препятствия, и по разным дорогам, как говорится с выбоинами, проехали, и очень мягкая подвеска. Я уверен, что он будет пользоваться очень большой популярностью. Такого уровня, мне кажется, АВТОВАЗ еще не выпускал машины», – рассказал Новак в беседе с ТАСС. Он также добавил, что хотел бы приобрести Azimut, как только стартуют розничные продажи.

Производство новинки стартует уже в сентябре. По планам автопроизводителя, к концу года кроссовер должен появиться в шоу-румах дилеров по всей стране.

На начальном этапе покупателям предложат два варианта силовых агрегатов – оба хорошо знакомы по модели Vesta. Речь идет о моторе объемом 1,6 литра на 120 сил в паре с шестиступенчатой механикой и о двигателе 1,8 л (132 силы), который работает с вариатором. Модель получит только передний привод – это продиктовано конструкцией платформы. В будущем производитель собирается расширить гамму двигателей: в планах установка турбомотора мощностью около 150 лошадиных сил, который будет работать в связке с классическим гидромеханическим автоматом.

Lada Azimut станет первой моделью завода, оснащенной панорамной крышей. Кроме того, в список эксклюзивных опций для российского рынка войдет обогрев боковых стекол – такая опция встречается далеко не у всех современных машин.

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