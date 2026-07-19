Новый КАМАЗ — для перевозки контейнеров

КАМАЗ и «Рустрак» выпустили контейнеровоз на шасси КАМАЗ-65658

Пресс-служба КАМАЗа объявила о выходе на рынок первого контейнеровоза на шасси КАМАЗ-65658.

Это шасси относится к транспортному семейству нового поколения К5, а конкретно эта машина предназначена для перевозки контейнеров с опасными грузами – допускаются типы контейнеров 1CX, 1C и 1CC. Машину разработали совместно с нижегородским заводом спецтехники «Рустрак». Шасси для оптимального сопряжения с морским контейнером укоротили по стандартам, а на раму поставили усиленный стальной надрамник из швеллеров и гнутых профилей.

Платформа оснащена сертифицированными фитинговыми замками TLT-10 для надёжной фиксации груза. При габаритных размерах 9040/2550/3480 мм автомобиль имеет грузоподъемность 20 тонн, а полная масса – 29,5 тонн.

Особое внимание уделяли надежности и антикоррозионной защите конструкции. Силовой агрегат – Р6 на 390 л.с. в паре с 12-ступенчатым роботом. КАМАЗ-65658 «Рустрак» позиционируется как эффективный инструмент для контейнерных перевозок по схеме «последней мили».

Ранее «За рулем» совершил поездку на рефрижераторе, построенном на таком же шасси КАМАЗ-65658.