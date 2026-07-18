Сенсор или кнопки: какой тип управления безопаснее на самом деле?

Vi Bilagare провел тест 11 авто с разными системами управления мультимедиа

Эксперты шведского журнала Vi Bilagare поставили интересный эксперимент: они сравнили 11 машин с разными мультимедийными системами, чтобы понять, какая из них меньше отвлекает водителя от дороги.

Задача была не из простых. Участники теста двигались по прямой на скорости 110 км/ч и выполняли ряд действий: поднимали температуру климат-контроля на два градуса, включали подогрев сидений и стекол, запускали радио и переключали станции, обнуляли одометр, приглушали подсветку приборов до минимума и выключали центральный экран. За каждым маневром следили с секундомером.

Результаты оказались весьма показательными. Полностью сенсорное управление в Tesla Model Y заставило водителя проехать 608 метров, прежде чем все задачи были выполнены. Для сравнения, традиционные клавиши в Volvo XC60 потребовали всего 485 метров, а у Skoda Kodiaq этот показатель составил 542 метра. Правда, аутсайдерами стали Mazda CX-60 с результатом 1137 метров и Mercedes-Benz CLA – 1116 метров.

Интересный момент: эксперты пришли к выводу, что сам по себе тип управления (сенсоры или кнопки) не так уж важен. Куда большее значение имеет то, как именно эта система реализована. Вдобавок, они заметили тревожную тенденцию: разбираться в сенсорных меню с каждым годом становится все сложнее. Медианный показатель текущего теста оказался выше, чем по итогам первого аналогичного испытания, проведенного еще в 2022 году.

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