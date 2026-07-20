АВТОВАЗу — 60!

Волжский автозавод отмечает 60-летний юбилей

20 июля АВТОВАЗ отмечает 60 лет с момента основания – именно в этот день в 1966 году было принято решение о строительстве автозавода в Тольятти.

А уже в апреле 1970-го с конвейера нового завода сошли первые автомобили ВАЗ-2101 – «единичка» стала родоначальником целого семейства, многократно модернизировалась и сделала мечту об автомобиле реальностью многих советских людей. В 1977-м завод освоил Ниву, которая тогда была прорывом, а сегодня остается нестарещей классикой. Затем был передний привод – семейство ВАЗ-2108, микролитражная ВАЗ-1111 Ока...

До сих пор по дорогам колесят машины этих и более поздних моделей – «десятки», Нивы, Приоры, Калины... Каждый месяц тысячи людей выбирают для покупки новую вазовскую машину – Гранту, Весту, Искру... АВТОВАЗ переживает непростые времена, но особенно простых у него никогда и не было. А вот удачные модели, любимые миллионами людей по всему миру, точно были и есть.

Поздравляем заводчан и всех поклонников марки Lada с праздником! Только вперед!

Ранее «За рулем» сообщал, что в день своего 60-летия предприятие запускает в производство обновленную обновленную Ниву Legend, а в сентябре готовит запуск Azimut.