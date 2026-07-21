Дилеры рассказали, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль

Эксперт Целиков рассказал, ждать ли грандиозных распродаж автомобилей

Дилеры и производители в 2026 году научились держать баланс складских запасов, это значит, что грандиозных распродаж машин, как в прошлом году, скорее всего, не будет, считает глава «Автостата» Сергей Целиков. «Российская газета» узнала у дилеров и экспертов отрасли, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль.

Николай Иванов, занимающий пост директора по продажам новых автомобилей в компании «Рольф», не видит предпосылок для того, чтобы во второй половине 2026 года рынок накрыло волной глобальных распродаж или резкого расширения дисконта.

У дистрибьюторов и дилеров попросту нет необходимости стимулировать спрос любой ценой. Скидки, конечно, останутся, но будут они точечными: коснутся только моделей с затоваренными складами или непопулярных комплектаций, отмечает он. А вот на ходовые позиции и авто с дефицитом дисконт, наоборот, может даже уменьшиться.

Помимо этого, по словам Иванова, не стоит питать иллюзий насчет снижения цен на машины, привезенные по параллельному импорту: свежие партии очень чутко реагируют на движения курса валют. А вот локализованные марки, напротив, будут чувствовать себя гораздо увереннее и активнее запускать субсидированные кредиты, трейд-ин и собственные программы лояльности.

Картина рынка: баланс вместо изобилия

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», поделилась статистикой. За первые шесть месяцев 2026 года в Россию ввезли чуть больше 186 тысяч новых легковушек. Если прибавить к этому объем производства на местных заводах (примерно 430 тысяч единиц), то рынок совокупно получил 616 тысяч автомобилей. За тот же период на учет поставили 608,6 тыс. новых машин. С учетом спецтехники и небольшого экспорта картина получается почти идеально сбалансированной: роста складских запасов фактически нет.

– В среднем по году прирост цен на новые легковые авто я оцениваю примерно в 5%. Сильнее всего подорожают машины с моторами объемом более 3 литров. Так что ждать больших скидок в 2026-м не приходится, а если откладывать покупку на потом, можно просто переплатить на фоне продолжающегося роста, – резюмирует она.

Оговорки и сезонные нюансы

Собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин, в целом, разделяет позицию коллег, но делает несколько важных уточнений.

– Отсутствие затоварки на складах еще не означает полного исчезновения скидок. Дилеры вполне могут проводить локальные акции на конкретные машины, по которым есть избыток предложения или которые надо «сбросить» перед обновлением линейки. Правда, такие предложения почти всегда будут ограничены по срокам.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов сезонность. Традиционно ближе к декабрю, когда нужно выполнять годовые KPI, дилеры активизируют программы стимулирования. Поэтому, даже при общем балансе, в определенные периоды можно будет поймать хороший дисконт.

Наконец, если во второй половине года реальный спрос окажется ниже прогнозов, продавцы будут вынуждены корректировать цены, чтобы не допустить затоваривания. Так что текущее утверждение об отсутствии глобальных скидок верно именно для сегодняшнего дня, но не гарантирует, что ситуация не изменится.

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов добавляет: скидки на большинство моделей на российском рынке сейчас все-таки есть. Вопрос лишь в их размере.

– Самые выгодные предложения – на машины предыдущих лет выпуска или на те бренды, которые покидают рынок. Например, у дилеров до сих пор можно найти новые авто, произведенные 2-3 года назад. Дисконт по ним достигает 25-30%.

С другой стороны, у представителей некоторых свежих марок скидочные предложения уже превышают 10% от начальной цены. Все упирается в наличие или отсутствие излишков на складе. Например, маловероятно, что дилеры будут давать серьезные скидки на электромобили и гибриды 2026 года выпуска. Если только они не поставят задачу срочно от них избавиться.

Кредитные риски и годовые планы

Юрий Чистов, директор по развитию дилерской сети Fresh, напоминает: машина, которая просто лежит на складе, не только морально устаревает и теряет в цене. Она еще требует постоянного обслуживания кредита, под который ее произвели или выкупили.

Нераспроданные стоки – это вероятная, но далеко не единственная причина для распродаж. Еще есть годовые планы. В попытке их закрыть производители и дилеры отдельных марок действительно могут идти на уступки. Но выстраивать стратегию «дождусь декабря и куплю с огромной скидкой плюс шины в подарок» точно не стоит. Сезонный фактор стал размытым: сейчас уже никто не паникует, что с 1 января машина станет на год старше – все привыкли к автомобилям прошлых и даже позапрошлых лет выпуска, заключает он.

О грядущих изменениях на рынке и возможном снижении цен «За рулем» недавно подробно рассказывал.

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