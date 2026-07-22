Россияне бросились скупать битопливные Lada

АВТОВАЗ заявил о росте спроса на битопливные Lada Vesta CNG и Largus CNG

Россияне все активнее интересуются битопливными версиями Lada, способными работать как на бензине, так и на газе. Такую тенденцию зафиксировали в пресс-службе АВТОВАЗа в ответ на запрос Autonews.ru.

В компании уточнили, что сроки поставки таких машин сейчас не превышают одного месяца. Приобрести модификации с газобаллонным оборудованием можно в дилерских центрах, входящих в сеть Lada Business.

Интересно, что до официального заявления корреспондент Autonews.ru, притворившись покупателем, обошел дилеров и попытался «купить» Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG. Менеджеры тогда сообщили, что такие авто «бывают, но в наличии их нет», а ждать конкретную модель придется от трех до четырех месяцев.

Экономия на газу: что предлагает АВТОВАЗ

На битопливных Lada с завода устанавливают газобаллонное оборудование. По заверениям производителя, заправка метаном позволяет сократить траты на топливо в два-три раза по сравнению с бензином.

Ранее «За рулем» писал о том, что на АВТОВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в России.