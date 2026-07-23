Продажи премиальных автомобилей резко выросли: кто в лидерах

Топ-5 самых популярных премиальных автомарок

С января по июнь 2026 года российские дилеры реализовали 61 108 новых легковушек премиум-класса. По информации агентства « Автостат», опирающегося на данные АО «ППК», это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что весь отечественный авторынок за это же время подрос лишь на 15%. При таком раскладе доля «премиума» закономерно увеличилась – с 8,9% в первой половине 2025-го до 10% сейчас, напоминает заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

Главный в премиальном сегменте – все тот же Exeed, хотя его показатели немного просели. За полгода бренд продал 7950 машин, что на 18% уступает прошлогоднему результату. Следом за ним идет Voyah, который нарастил продажи в 2,8 раза (7810 штук). Замыкает тройку лидеров Tank – 7784 автомобиля, тут снижение на 5%.

Что касается топ-5, то туда также попали BMW (7551 шт., прирост 43%) и Audi (5839 шт., рост в 5,6 раза). Кстати, пятитысячный рубеж удалось преодолеть Hongqi (5100 шт., +89%) и Mercedes-Benz (5071 шт., +60%). У остальных премиальных брендов объемы реализации гораздо скромнее.

Ранее «За рулем» подробно писал о том, какие кроссоверы пользуются наибольшим спросом в России.

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