АВТОВАЗ объяснил, почему кузов обновленной Нивы оцинковали не целиком
Обновленная Lada Niva Legend, чье серийное производство стартовало 20 июля, впервые за 49 лет обзавелась оцинкованными кузовными деталями. Однако многие автомобилисты сразу задались вопросом: почему заводчане не обработали весь кузов целиком? Леонид Орлов, директор по продуктам и программам компании, прояснил ситуацию.
По его словам, с чисто технической стороны сделать кузов Нивы полностью оцинкованным – задача абсолютно решаемая. Никаких «космических» технологий тут не требуется. Вся загвоздка, как водится, упирается в деньги, точнее – в то, как сильно из-за этого подорожает машина для покупателя.
«Технически нет никакого «космоса» сделать весь кузов оцинкованным. Здесь нужно искать баланс, потому что если мы делаем 100% оцинковку, то растет цена. То есть мы выделили те зоны, которые наиболее критичны здесь для клиентов. Анализ именно показал, что, внедрив эти мероприятия, мы снимаем львиную долю замечаний и удовлетворяем клиентов», – рассказал Орлов.
В компании при этом не скрывают, что у них есть определенные гарантийные обязательства по коррозии, и их они выполняют в полном объеме. Более того, даже частичная оцинковка, по заверению Орлова, серьезно повышает коррозионную стойкость авто. «Сейчас у нас есть определенные гарантийные обязательства, и мы их полностью выполняем. Плюс мы расширяем коррозионную стойкость машины значимо. Клиент это оценит», – добавил он.
На какие детали дают гарантию
Как указано на официальном портале « АВТОВАЗа», на все кузовные детали Lada Niva Legend и других моделей марки распространяется заводская гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет. При этом общая гарантия на саму Ниву стандартная – 24 месяца или 50 000 км пробега, смотря что наступит раньше.
В ходе последнего обновления двустороннюю горячую оцинковку получили следующие элементы:
- панель облицовки радиатора (она чаще всего принимает на себя удар песчаной струи и камней от попутных машин);
- капот и его кромка;
- крыша, включая переднюю и заднюю кромки;
- наружная и внутренняя панели задней откидной двери;
- наружная панель задка;– нижняя панель кузова под дверью.
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