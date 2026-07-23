АВТОВАЗ объяснил, почему кузов обновленной Нивы оцинковали не целиком

АВТОВАЗ: полная оцинковка кузова Lada Niva Legend привела бы к росту цены авто

Обновленная Lada Niva Legend, чье серийное производство стартовало 20 июля, впервые за 49 лет обзавелась оцинкованными кузовными деталями. Однако многие автомобилисты сразу задались вопросом: почему заводчане не обработали весь кузов целиком? Леонид Орлов, директор по продуктам и программам компании, прояснил ситуацию.

По его словам, с чисто технической стороны сделать кузов Нивы полностью оцинкованным – задача абсолютно решаемая. Никаких «космических» технологий тут не требуется. Вся загвоздка, как водится, упирается в деньги, точнее – в то, как сильно из-за этого подорожает машина для покупателя.

«Технически нет никакого «космоса» сделать весь кузов оцинкованным. Здесь нужно искать баланс, потому что если мы делаем 100% оцинковку, то растет цена. То есть мы выделили те зоны, которые наиболее критичны здесь для клиентов. Анализ именно показал, что, внедрив эти мероприятия, мы снимаем львиную долю замечаний и удовлетворяем клиентов», – рассказал Орлов.

В компании при этом не скрывают, что у них есть определенные гарантийные обязательства по коррозии, и их они выполняют в полном объеме. Более того, даже частичная оцинковка, по заверению Орлова, серьезно повышает коррозионную стойкость авто. «Сейчас у нас есть определенные гарантийные обязательства, и мы их полностью выполняем. Плюс мы расширяем коррозионную стойкость машины значимо. Клиент это оценит», – добавил он.

На какие детали дают гарантию

Как указано на официальном портале « АВТОВАЗа», на все кузовные детали Lada Niva Legend и других моделей марки распространяется заводская гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет. При этом общая гарантия на саму Ниву стандартная – 24 месяца или 50 000 км пробега, смотря что наступит раньше.

В ходе последнего обновления двустороннюю горячую оцинковку получили следующие элементы:

панель облицовки радиатора (она чаще всего принимает на себя удар песчаной струи и камней от попутных машин);

капот и его кромка;

крыша, включая переднюю и заднюю кромки;

наружная и внутренняя панели задней откидной двери;

наружная панель задка;– нижняя панель кузова под дверью.

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