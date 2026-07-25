Взрывной рост спроса на гибриды: названы популярные марки

ACEA: в Европе резко вырос спрос на электрокары и гибриды

Итоги первого полугодия 2026 года от Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) показывают: рынок новых легковых машин в Евросоюзе вырос на 5,7%. Но главная новость не в этом – доля электрокаров в структуре продаж перевалила за 20,7%.

В ACEA входят 17 крупнейших производителей: BMW Group, Ferrari, Honda Motor Europe, Stellantis, Toyota Motor Europe и другие. Словом, та еще компания. И это они вдруг обнаружили, что с января по июнь 2026 года европейцы активнее скупали не бензиновые или дизельные модели, а NEV – машины на новых источниках энергии. В ассоциации такой поворот напрямую связывают с мерами поддержки «зеленого» сегмента.

Гибриды на коне

Мода на гибриды никуда не делась. На их долю пришлось 37,3% рынка – максимальные показатели среди всех типов силовых установок. Подключаемые гибриды взяли еще 9,8%. У чистых электромобилей – 20,7% за полугодие, хотя в июне спрос на них подскочил до 23,6%. Для сравнения: год назад доля полностью электрических машин была всего 15,6%.

Бензин пока держится, но позиции сдают. Доля ДВС-моделей – 22,2% продаж за первые шесть месяцев, из них на дизель пришлось 7,5%. В июне бензиновые машины отхватили 21,3% рынка, дизельные – 6,7%. Все остальное ( газ, водород и прочие экзотические варианты) набрало в совокупности 2,6%. Итого: электрифицированные автомобили уже съедают львиную долю спроса.

Рынок в цифрах

Всего с января по июнь 2026 года в Евросоюзе зарегистрировали 5 896 683 новых легковушки. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика по разным типам машин:

• Электромобили – 1 220 890 штук (+40,5% год к году)• Гибриды (обычные) – 2 190 148 штук (+13,2%)• Подключаемые гибриды – 577 735 штук (+22,5%)• Бензиновые – 1 309 153 штук (-17,2%)• Дизельные – 439 592 штук (-16,5%)

В роли лидеров по-прежнему местные гиганты и проверенные японские, корейские, американские бренды. Однако китайские компании уже буквально дышат в спину: Geely и BYD вошли в топ-10 по продажам. Что дальше – вопрос времени. Лидерами роста в ЕС за отчетный период стали три китайские компании: Leapmotor (+526,7%, 48 261 ед.), Chery Automobile (+268,7%, 84 987 ед.) и BYD (+168,2%, 130 743 ед.). Наибольшее падение продаж зафиксировано у Jaguar (–99,8%, 2 ед.), Mitsubishi (–41,6%, 15 613 ед.) и Alfa Romeo (–22,5%, 24 272 ед.).

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