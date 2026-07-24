Как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на российском авторынке

Эксперты «Рольф» и «Авто.ру» оценили влияние снижения ставки ЦБ на авторынок

Новость о снижении ключевой ставки Центробанка до 14% встретили на авторынке с осторожным оптимизмом. По мнению директора департамента финансовых услуг «Рольф» Ольги Бойко, это шаг к смягчению денежно-кредитной политики. Хотя называть его кардинальным пока рано, сигнал позитивный.

На деле эффект будет нарастать постепенно. В выигрыше, скорее всего, окажутся сегменты машин с пробегом и автомобилей параллельного импорта. В отличие от официальных брендов, где кредиты часто субсидируются самими производителями, эти категории сильнее зависят от рыночной стоимости заемных средств. Даже умеренное удешевление денег делает финансовые инструменты доступнее и способно поддержать спрос, объясняет Бойко. Правда, ждать, что банки мгновенно пересмотрят все программы, не стоит – основной эффект проявится в ближайшие пару месяцев.

Платформа еКредит (входит в «Авто.ру») уже видит конкретную динамику. Ее руководитель продаж Никита Марголин отмечает: решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и указывает на реакцию регулятора на инфляцию, которая держится на уровне 5-6%. В цифрах это выглядит так: средняя цена новой машины, купленной в кредит, в июне составила 2,74 млн рублей. При этом с мая по июнь средняя ставка по автокредитам на новые авто выросла на 0,2 п.п. – до 10,15%, а процент одобрения заявок, наоборот, снизился до 76%. Сумма самого кредита к концу июня достигла 1,85 млн рублей.

В сегменте подержанных автомобилей ситуация чуть другая. С мая по июнь общий уровень одобрения заявок на автокредиты здесь вырос до 69%. И, что важно, средняя ставка по кредитам на машину с пробегом снизилась – с 20,4 до 19,97%. Средняя сумма займа в этом сегменте – 1,59 млн рублей, а средняя стоимость самого автомобиля – 1,93 млн рублей.

При всем при этом важность ключевой ставки не стоит переоценивать. Как добавляет директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев, рынок авто зависит от комплекса причин. Ключевая ставка – важный, но не единственный и не всегда решающий фактор. В текущей реальности на настроения покупателей сильно давит геополитическая напряженность, что может свести на нет даже благоприятные кредитные сигналы.

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