Неубиваемая семейная Тойота появилась в продаже в России с очень приятной ценой

Toyota Corolla Fielder 2025 года нашли во Владивостоке с ценой 1,99 млн рублей

В России всегда ценились автомобили, которые без проблем «тянут лямку» долгие годы. Особенно это справедливо для японских машин, прославившихся своей живучестью. Прямо сейчас во Владивостоке можно заказать универсал Toyota Corolla Fielder – его оценили в 1,99 млн рублей.

За эти деньги клиенту привезут праворульную машину в белом цвете. Оснащение у нее, прямо скажем, спартанское: стальные штамповки с пластиковыми колпаками, простой пластиковый руль, обшитый кожей лишь частично, кондиционер и запуск двигателя по кнопке. Электрорегулировка зеркал есть, а вот мультимедийки, если верить снимкам, нет – ставить придется самому. В качестве компенсации – вместительный багажник объемом от 407 до 872 литров, в зависимости от того, как сложены задние сиденья.

Toyota Corolla Fielder

Габариты у «Филдера», кстати, скромнее, чем у привычного Largus: разница по длине – 48 мм (4400 мм в итоге), по ширине – 40 мм (1695 мм), по высоте – 160 мм (1465 мм), а колесная база уступает аж 305 мм (2600 мм). Сама модель выпускалась в Японии целых четверть века: с 2000 по 2025 год.

Под капотом предлагаемой версии стоит 1,5-литровый «атмосферник» 1NZ-FE, развивающий 109 сил. У него цепной привод ГРМ, а в паре с ним трудится вариатор от Aisin. Мотор этот, между прочим, дебютировал еще в 1999 году, но Toyota настолько верила в его надежность, что ставила его на Corolla Fielder до самого завершения выпуска.

Интерьер Toyota Corolla Fielder

По отзывам владельцев, это один из самых безотказных двигателей бренда. Если вовремя менять расходники, реальный ресурс переваливает за полмиллиона километров. Кстати, недавно стало известно, что по параллельному импорту в Россию привезли и огромный внедорожник Toyota Sequoia: цены на него в июле стартуют от 12 575 000 рублей.

Но вернемся к «Филдеру». Еще весной такие универсалы начали продавать в нескольких городах страны. Тогда это были точно такие же праворульные версии в базе и с вариатором. А до этого на рынок выходил другой японский «работяга» – универсал Toyota Probox, который также предлагали из наличия и под заказ, делая упор на простоту и выносливость.

О долговечности этих автомобилей «За рулем» уже подробно рассказывали.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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