Простой движок, платформа Тойоты: новый кроссовер за миллион

На рынок вышел среднеразмерный кроссовер GAC GS4 нового поколения

В Китае дебютировала новая генерация среднеразмерного кроссовера от GAC.

Интересный нюанс: новый GAC GS4 оказался бензиновым вариантом электрического кроссовера – ранее на рынок вышел соплатформенный GAC Aion i60. Тот в свою очередь является близким родственником Toyota bZ3X (она бывает и электро, и гибридом), так как GAC и Toyota в рамках договора совместно используют модульную архитектуру AEP 3.0. Ее в свою очередь унаследовал и бензиновый GAC GS4, подчеркнув тем самым вариативность платформы.

Габариты нового GAC GS4 составляют 4680 х 1860 х 1675 мм при колесной базе 2770 мм. Под капотом – 1.5 турбо на 177 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – пока только передний. Но зато и цены – от 87,8 до 100,8 тысячи юаней, то есть примерно 1,0-1,15 млн рублей. Причем цену можно еще снизить – действуют спецпредложения.

Ранее «За рулем» рассказал, что полноприводные GAC GS4 предыдущего поколения в РФ стоят 3,3-3,7 рублей; за переднеприводный просят от 2,8 млн рублей.