Volga запустит фирменные программы кредитования и страховки

Бренд Volga запустит собственные программы автокредитования и страхования

Марка Volga сообщила о старте своей программы Volga Финанс, вместе с которой покупателям стали доступны и услуги страхования «Volga Страхование».

Развитию продаж должен поспособствовать и заметный бонус при обмене старого автомобиля на кроссовер K50. Выгода по трейд-ин достигает 250 тысяч рублей.

По сути, предложение включает совместные проекты с целым пулом банков, где у каждого – свои фишки. Цифровой формат с электронной подписью и кешбэк за каско предлагает Инго Банк, попутно выделяя специальную поддержку для дилерских центров.

Кредит на десять лет и упрощенное оформление без справок о доходах для тех, кто получает зарплату на карту банка, обеспечивает «Сбер». Совкомбанк, в свою очередь, готов оформить заем всего по двум документам, причем предельный возраст заемщика здесь поднят до 85 лет. Довольно нетипичная планка, согласитесь.

Для клиентов с высокой долговой нагрузкой ОТП Банк не увеличивает стоимость кредита. Кроме того, там обещают сниженные ставки и спецпредложения для пенсионеров. Есть в списке партнеров и Авто Финанс Банк: он вообще убрал верхнюю возрастную планку и предоставляет кредитные каникулы.

Страховой продукт «Volga Страхование» подразумевает единую сервисную планку по всей стране. Речь идет об отсутствии лишних надбавок в тарифах, использовании оригинальных деталей и ремонте исключительно у официальных дилеров, куда бы вы ни поехали.

Банки-партнеры и условия кредитования

Если же смотреть на саму технику, то тройка моделей остается прежней. Бизнес-седан C50 обойдется минимум в 2 749 000 рублей, компактный кроссовер K40 – от 2 899 000 рублей. Флагманский K50 стартует с отметки 4 199 000 рублей.

Собирают машины в Нижнем Новгороде, на мощностях бывшего завода Volkswagen. Заводская гарантия унифицирована: пять лет или 150 тысяч километров пробега до наступления первого из событий.

Стандарты страховой защиты

В целом же стратегия бренда направлена на формирование полностью независимой линейки автомобилей. Делать это планируют через углубление локализации и постепенное внедрение актуальных технологических решений.

Ранее «За рулем» уже рассказал о том, как после локализации подешевел популярный полноприводный кроссовер.